Howard Bison x Coppin State Eagles: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Coppin State Eagles @ Howard Bison

Registros atuais: Coppin State 2-15, Howard 7-9

Como assistir

O que saber

Coppin State e Howard estão 5-5 um contra o outro desde fevereiro de 2019, mas não por muito tempo. Os dois se encontrarão em uma batalha MEAC às 19h30 horário do leste dos EUA na segunda-feira na Burr Arena. Os Eagles certamente esperam encerrar uma seqüência de 29 derrotas consecutivas desde a temporada passada.

Os especialistas pensaram que Coppin State entraria no confronto depois de uma dura derrota para o Norfolk State e, bem, eles estavam certos nessa decisão. O estado de Coppin foi vítima de uma dolorosa derrota por 92-69 nas mãos do estado de Norfolk no sábado. As águias ficaram numa posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 53-32.

Enquanto isso, Howard venceu o Delaware State no último sábado por 100 pontos e eles decidiram manter esse total de pontos novamente no sábado. Howard venceu Morgan State por 100-95. Com o placar tão alto, ambas as equipes poderão realizar alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

Howard trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 23 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que Morgan State marcou apenas 14.

A derrota do Coppin State caiu seu recorde para 2-15. Quanto a Howard, a vitória foi a segunda consecutiva e eleva seu recorde da temporada para 7-9.

Coppin State perdeu contra Howard quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, caindo por 78-69. Poderá o Estado Coppin vingar a sua perda ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Howard é um grande favorito de 13,5 pontos contra Coppin State, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma margem de 13,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 145,5 pontos.

História da série

Howard e Coppin State têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.