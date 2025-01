HS Prannoy e Lakshya Sen são eliminados no primeiro turno; Anupama Upadhyay avança

Malvika Bansod e Priyanshu Rajawat foram eliminados na primeira rodada do India Open 2025.

Anupama Upadhyaya venceu a batalha entre duas jogadoras individuais em ascensão, enquanto Malvika Bansod e Priyanshu Rajawat deram o seu melhor para colocar seus oponentes de classificação muito mais alta na espada, mas tiveram o azar de acabar do lado errado do placar na primeira rodada . do Yonex Sunrise India Open 2025 no KD Jadhav Indoor Hall aqui na quarta-feira.

Malvika salvou dois pontos de jogo no primeiro jogo e recuperou de 7-14 para 16-16 no segundo contra a terceira cabeça-de-chave feminina Han Yue da China antes de cair por 20-22, 21-16, 21-11 em uma hora e seis minutos.

Rajawat salvou um match point no segundo jogo para forçar uma decisão contra o medalhista de prata do campeonato mundial de 2023 e sexto cabeça-de-chave Kodai Naraoka, mas não conseguiu evitar uma derrota por 21-16, 22-20, 21-13 em uma partida que durou uma hora e 22 minutos no torneio HSBC BWF World Tour Super 750.

Anteriormente, o confronto em toda a Índia entre os companheiros de academia Anupama e Rakshitha Sree Santosh Ramraj acabou sendo uma batalha de inteligência entre dois bons amigos com experiência triunfando sobre a juventude.

A ex-campeã nacional Anupama enfrentou Rakshitha em longos ralis, não lhe dando muitas chances de aproveitar o grande golpe para vencer por 21-17, 21-18 em 43 minutos e avançar para o segundo turno.

Anupama agora enfrentará o sexto cabeça-de-chave japonês Tomaka Miyazaki, que se recuperou de uma queda no segundo jogo para derrotar o tailandês Pornpicha Choeikeewong por 21-7, 22-24, 21-9 na primeira rodada.

Também avançando para a próxima rodada estavam a combinação de duplas femininas com a sétima colocação, Ashwini Ponnappa e Tanisha Crasto, Rutuparna Panda e Swetaparna Panda, e a combinação de duplas mistas de Ashith Surya e Amruta Pramuthesh.

Ashwini e Tanisha derrotaram as compatriotas Kavya Gupta e Radhika Sharma por 21-11, 21-12, enquanto as irmãs Panda Rutaparna e Swetaparna venceram a jovem combinação tailandesa de Phattarin Aiamvareesrisakul e Sarisa Janpeng por 7-21, 21-19, 21-14. Amruta então se uniu para vencer K Tarun e Sri Krishna Priya Kudaravalli 21-14, 21-15 para avançar para a segunda rodada de duplas mistas.

Mas foram as derrotas dolorosas dos jovens Malvika e Rajawat que deixaram os fãs de badminton sem palavras enquanto ambos jogavam com todo o coração.

Malvika, que havia perdido uma partida consecutiva contra Han na semana passada na Malásia, começou forte no primeiro jogo e, embora os chineses tenham assumido o controle do jogo na fase final, ela manteve a coragem e forçou erros para salvar dois jogos. pontos e ensacar o primeiro jogo. Parecia que ele poderia fazer um bis no segundo depois de vencer oito dos nove pontos em 7-14, mas alguns erros atrapalharam seu esforço e o experiente Han apertou o empate na decisão.

Na partida individual masculina, Rajawat mostrou um jogo de tacadas encantador e deu grandes saltos para acompanhar Naroaka. Os japoneses tiveram que trabalhar muito para conseguir cada ponto e o erro que o indiano obrigou o sexto cabeça-de-chave a cometer no match point do segundo game após um longo rali mostrou que ele estava pronto para a luta. Mas mais uma vez foi a experiência de Naraoka que contou na análise final.

A tentativa de retorno do medalhista de bronze dos Jogos Asiáticos e Campeonatos Mundiais, HS Prannoy, também foi interrompida por Su Li Yang, quando o indiano de 32 anos caiu por 16-21, 21-18, 21-12 em uma hora e 13 minutos.

Resultados:

solteiros masculinos

Loh Kean Yew (Sin) x Chia Hao Lee (Tpe) 21-15, 22-20; 6-Kodai Naroaka (Japão) contra Priyanshu Rajawat 21-16, 20-22, 21-13; 2-Jonathan Christie (Ina) contra Wang Tzu Wei (Tpe) 21-18, 21-15; Su Li Yang (Tpe) x HS Prannoy (Ind) 16-21, 21-18, 21-12.

Solteiros femininos:

8-Pornpawee Chochuwong (Tha) x Aakarshi Kashyap (Ind) 21-17, 21-13, 6-Tomaka Miyazaki (Jpn) x Pornpicha Choeikeewong (Tha) 21-7, 22-24, 21-9, Anupama Upadhyaya (Ind ) ) por Rakshita Sree SR (Ind) 21-17, 21-18; 3-Han Yue (Chn) x Malvika Bansod (Ind) 20-22, 21-16, 21-11; 1-An Se Young (Kor) contra Chiu Pin-Chian (Tpe) 22-20, 21-15.

Duplas masculinas:

Ben Lane/Sean Vendy (Eng) x China Joshi/Mayank Rana (Ind) 21-8, 21-14; 2-Liang Wei Keng/Wang Chang (Chn) x Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Mas) 21-12, 19-21, 21-1

Duplas femininas:

Rutuparna Panda/Swetparna Panda (Ind) v Phattarin Aiamvareesrisakul/Sarisa Janpeng (Tha) 7-21, 21-19, 21-14; 7-Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto (Ind) x Kavya Gupta/Radhika Sharma (Ind) 21-11, 21-12; Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Kor) derrotaram Mansa Rawat/Gayatri Rawat (Ind) por 21-7, 21-3.

Duplas mistas:

4-Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Mas) contra Rinov Rivaldy/Lisa Ayu Kusumawati (Ina) 21-17, 21-17; Ashith Surya/Amruta Pramuthesh (Ind) contra K Tarun/Sri Priya Krishna Kudaravalli 21-14, 21-15.

