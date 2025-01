Huming DRIVE: Jon Scheyer, de Duke, Louisville, Pat Kelsey, entre as equipes do treinador de basquete da universidade do ano

A corrida do treinador do ano está aberta, pois está em fevereiro com um grande número de candidatos que fazem ótimos casos para consideração. Enquanto Bruce Pearl, do número 1, Auburn e Jon Scheyer, do Duke, nº 2, são nomes óbvios, a lista é muito mais profunda.

Na última temporada, Dan Hurley, da UConn, obteve a designação do treinador de esportes da CBS no meio de orientação de Huskies a títulos nacionais consecutivos. Em 2023, ele foi para Dust May, que estava no processo de orientar a FAU para as quatro finais.

Um bom candidato para o treinador do ano pode vir de um programa de sangue azul, ou pode ser o arquiteto de uma temporada especial de Mid -Major. Freqüentemente, aqueles que obtêm consideração lideraram as equipes que excedem em muito as expectativas modestas.

Nesta temporada, ele também ouvirá um punhado de treinadores do primeiro ano jogados na mistura. Os novatos como May (Michigan) Dary Devries (Virgínia Ocidental), Mark Byington (Vanderbilt), Pat Kelsey (Louisville) e Mark Pope (Kentucky) estão obtendo sucesso que pode levar à consideração de Coty.

Embora haja mais de um mês até nomearmos oficialmente um treinador de basquete universitário do ano, nossos escritores estão avaliando a transferência de drible desta semana sobre quem votaria se a temporada terminasse hoje.

Mark Pope

Como já disse e escrevi muitas vezes nas últimas semanas, o treinador do ano permanece aberto, com uma longa lista de candidatos viáveis. Você pode mudar semanalmente, se não diariamente. No entanto, neste momento, acho que o líder deve ser o treinador do Kentucky Mark Pope, especialmente depois que seus Wildcats conquistaram uma sétima vitória do quadrante 1 na noite de terça-feira com uma vitória por 78 a 73 no Tennessee.

É uma história incrível.

Pope não foi a primeira opção de Kentucky para substituir John Calipari e herdou zero jogadores dele. Ele construiu uma equipe através do portal de transferência em meses que começaram a temporada na 43ª posição em Kenpom.com. Wildcats agora é o número 8 em mim Top 25 e 1. Apenas Auburn e Oregon têm mais vitórias do que Kentucky.

Se ele prefere que os candidatos para o treinador do ano vêm dos quatro participantes ou equipes finais que exageram em relação às expectativas da pré -temporada, o Papa verifica as duas caixas. Ele se destacou em sua alma mater e já mostrou que, embora não fosse a primeira opção de Kentucky, poderia ter sido perfeita. – Gary Parrish

Jon Scheyer

Se tivéssemos que votar hoje, o treinador do terceiro ano responsável pela maior série de vitórias do país (14) receberia meu voto. Ele recrutou a classe 1 no país (que deve ser um fator, na minha opinião, quando se trata de votar nesse tipo de prêmio) e conseguiu combinar o talento de elite do primeiro ano com alguns jogadores -chave que retornam e alguns Adições específicas do portal para colocar Duke em uma posição para executar a tabela no ACC.

Os Devils Azuis de 18-2 têm uma vitória sobre o Bruce Pearl Tigers Auburn, lembre-se. Eles excederam as expectativas da pré -temporada a esse ponto, e apenas porque é Duke e o fanático médio espera que o Blue Devils seja bom, o que não deve ser aplicado com um desconto para a candidatura de Scheyer. Duke tem 10-0 no jogo do ACC pela primeira vez desde 2007-08, quando Scheyer estava de uniforme como estudante do segundo ano. Eu acho que seu caso é tão forte ou melhor do que qualquer um em fevereiro. Mas temos nove semanas para nossa equipe aqui votar no Real. – Matt Norlander

Bruce Pearl

Deixe -me ecoar o que meu colega Gary Parrish disse acima: a corrida do treinador está longe de terminar. Ainda não é fevereiro ainda. Além disso, existem inúmeras maneiras de avaliar este prêmio. Sendo realista, acho que há quase meia dúzia de candidatos viáveis, talvez. Mas pelo meu dinheiro, Pearl é líder na casa do clube neste momento.

Aqui está o porquê: a Pearl Auburn Tigers tem 18-1 na temporada, número 1 na qualificação líquida de acordo com Kenpom e um 6-0 perfeito na SEC. E esse recorde de 18-1 inclui uma margem de pontuação número 4, apesar de um dos horários sem conferências mais difíceis entre todas as equipes com vitórias sobre Houston, Estado de Iowa, Memphis e Purdue sob seu crédito.

Auburn fez isso enquanto excede os dois episódios de adversidade auto -fligidos (como Lutar incidente e o Último incidente de tweet) e relacionado à lesão (a estrela Johni Brome perdeu dois jogos com uma lesão no tornozelo). Se os Tigres continuarem nesse ritmo, eles acabarão como o melhor time da melhor conferência, com talvez o melhor jogador do esporte que está atualmente localizado como o melhor ofensivo em anéis universitários do ponto de vista da eficiência. Isso é difícil de discutir. – Kyle Boone

Tom Izzo

Depois que o estado de Michigan perdeu para a Carolina do Norte na segunda rodada do torneio da NCAA na última temporada, Izzo prometeu que teria os espartanos novamente no torneio da NCAA ou “morrer”. Foi uma afirmação descarada que ilustrava o fogo contínuo de Izzo, mesmo quando seu aniversário de 70 anos se aproxima. Os resultados desta temporada refletem essa tenacidade e são a marca do melhor trabalho de sua carreira.

O estado de Michigan está organizando algo em silêncio uma temporada especial com o potencial do Final Four. Os espartanos venceram 13 seguidos para levar um garoto de dois jogos na classificação Big Ten. O Izzo’s Club tem apenas um goleador duplo.

Mas é uma equipe física que se recupera como louca, ataca a cesta e vive na linha de lance livre. Os espartanos estão entre uma semente nº 7 e o número 11 para cada um dos quatro últimos torneios da NCAA, mas esse grupo é um número 2 na entrega de Jerry Palm. A última vez que o estado de Michigan foi um número 2 de sementes, ele chegou às quatro finais. Como as coisas estão em fevereiro, os espartanos 2024-25 parecem fazer o mesmo, e isso claramente faria o material de Izzo. – David Cobb

Pat Kelsey

Para apresentar o caso de Kelsey, você deve retornar ao mal que o basquete de Louisville foi as duas últimas temporadas sob o ex -técnico Kenny Payne. Um programa que já foi prolítica e um torneio da NCAA caiu em tempos difíceis, vencendo apenas 12 jogos no total nas duas últimas temporadas.

Então Kelsey salvou o dia.

Louisville tem 16-5 em geral e 9-1 no jogo ACC. A derrota da Lone League foi contra o número 2 do Duke no mês passado. Desde que ele perdeu para o Kentucky em meados de dezembro, Louisville venceu 10 jogos consecutivos. Exceto por um colapso histórico do final da temporada, Louisville retornará ao torneio. Eu estava no topo de Louisville entrando na temporada e tabulei os cardeais como “subestimado” quando a pesquisa SCOS foi lançada. O programa de Kelsey foi escolhido para terminar em nono e está atualmente empolgado em segundo lugar com Clemson atrás de Duke na classificação. Louisville Be “Back” tem sido uma das melhores histórias da temporada. É por isso que Kelsey merece a consideração de Coty. – Cameron Salerno

Bruce Pearl

Sem ofender Kenpom.comA história do ‘S sempre eclipsou uma classificação ofensiva de 130 ajustada. Auburn está sentado em 129,3 com fevereiro que está chegando. Pearl, o coordenador ofensivo Mike Burgomaster e essa equipe de Auburn estão à beira de algumas coisas históricas.

A vontade de mudar e evoluir está no epicentro dela.

Auburn modificou o padrão de rotação de Broome para deixar o grande sujeito permanecer no chão durante o norte de 30 minutos regularmente. O custo de oportunidade de tê -lo no banco era muito grande. Broome recompensou as atas promovidas com uma campanha nacional de jogadores do ano de calibre. Auburn é uma das equipes de corte de elite no basquete universitário, e a lista está cheia de atiradores de elite como Denver Jones, Tahaad Pettiford, Chad Baker-Mazara e Miles Kelly, os quais podem ser aquecidos a qualquer momento.

Se Auburn puder com esse SEC e mantenha o zumbido ofensivo nos níveis de todos os tempos, Pearl é o treinador do ano. – Isaac Trotter