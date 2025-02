Hyderabad Falcons começa com uma grande vitória sobre os garanhões de Gujarat

A edição inaugural do Inbl Pro U25 será disputada de 2 de fevereiro a 1º de março.

O Hyderabad Falcons conquistou uma enorme vitória de 96-71 sobre os garanhões de Gujarat no Inable Pro U25, na edição inaugural do estádio interno de Tyagraj na segunda-feira para iniciar sua campanha de maneira dominante.

Os Falcons iniciaram os procedimentos em andamento, tirando uma vantagem maciça precoce. Kushal Singh, Jack Buy e Alex Robinson Jr combinaram bem para incomodar a oposição, enquanto os Falcons também prejudicam a oposição de lances livres. Os garanhões começaram a fazer um pequeno dente na lacuna, girando duas fotos rápidas de jogos gratuitos.

Mas a bandeja de Kushal, seguida de um lance livre, permitiu que Hyderabad fosse uma jogada de três pontos para aproveitar 34-11 após o primeiro trimestre.

Os garanhões se defenderam bem no segundo trimestre para parar para as anotações do Falcon. Jock Perry começou a fazer a diferença para Gujarat, coletando rebotes ofensivos e obtendo pontos consecutivos para o seu lado. Mas quando os garanhões começaram a ganhar impulso, Triple of Robinson esticou a lacuna novamente, e Hyderabad entrou meio tempo com uma vantagem de 56-30.

Rishabh Mathur marcou os primeiros pontos no segundo tempo para manter o impulso dos Falcons. Nate Roberts e o príncipe Tyagi perderam um chute livre cada, o que aumenta os problemas dos garanhões. Trendon Hankerson marcou da marca de três pontos para apontar um retorno aos garanhões.

Perry coletou um rebote ofensivo e um fim mantido Gujarat na caça, mas os Falcons explodiram o corte traseiro para obter outro ponto importante e entraram no último trimestre com uma vantagem de 73-48.

O quarto trimestre apareceu como um loop com as duas equipes pontuando em seus propósitos. Os garanhões continuaram lutando duro até o apito final, empurrando a defesa dos Falcons de volta para adicionar mais pontos à conta. Tendo uma vantagem sólida, Hyderabad começou a manter a bola em posse para correr o relógio.

