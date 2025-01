Hyderabad FC fortalece seu elenco com acréscimos importantes de jovens

Hyderabad FC está lutando no ISL 2024-25.

A atual temporada do Hyderabad FC tem estado longe do ideal, com a equipe lutando para repetir os sucessos anteriores. Depois de uma campanha turbulenta de 2023-24, marcada pela instabilidade financeira, a aquisição do clube pelo Grupo Jindal trouxe esperanças de um ressurgimento.

No entanto, a inconsistência e a falta de preparação deixaram a equipe na parte inferior da tabela da Super League Indiana (ISL).

Com a janela de transferências de janeiro se aproximando, o Hyderabad FC está focado em reconstruir seu time para recuperar a forma e subir na tabela de classificação.

LEIA TAMBÉM: I-League: Rajasthan United corda em Givson Singh do Odisha FC

Mohammed Kaif junta-se ao Hyderabad FC com contrato permanente

A chegada de Mohammed Kaif da Zinc Football Academy mostra o compromisso do Hyderabad FC em desenvolver jovens talentos. O zagueiro de 15 anos já se destacou na seleção indiana de Sub-17, onde suas qualidades de liderança e habilidade defensiva estiveram em plena exibição durante o Campeonato SAFF Sub-17.

Kaif foi o capitão da Índia até as semifinais e manteve dois jogos sem sofrer golos ao longo do caminho. Embora passe o resto da temporada emprestado ao Diamond Harbour, a sua adição aos planos do Hyderabad FC indica um foco em reforçar as suas fileiras defensivas com talentos locais.

Hyderabad FC continua a reconstrução do clube 💪◾Mohammed Kaif do Zinc Football junta-se ao Hyderabad FC. Ele será emprestado ao Diamond Harbour até o final da temporada. ◾Agustín Lalrochana assina pré-contrato com o HFC; vai ingressar no clube na janela de transferências de verão◾Clarence Fernandes de… pic.twitter.com/il07QtbNXj – Khel Agora (@KhelNow) 2 de janeiro de 2025

Agustín Lalrochana obtém pré-contrato

O Hyderabad FC também garantiu os serviços de Augustine Lalrochana ao Aizawl FC, com o promissor extremo direito pronto para ingressar na janela de transferências do verão.

O jogador nascido em Mizoram mostrou brilho na I-League, com um gol e uma assistência em tempo de jogo limitado nesta temporada. Espera-se que seu ritmo e estilo de ataque adicionem a criatividade necessária à configuração de ataque amarela e preta.

Clarence Fernandes reforça defesa

Para dar mais profundidade à sua defesa, o Hyderabad FC contratou Clarence Fernandes, um jovem e versátil defesa do Bengaluru FC, em regime de pré-contrato. Clarence, um jovem de 20 anos com vasta experiência no nível juvenil, representou a Índia nas seleções Sub-15 e Sub-16 e ganhou exposição valiosa durante a viagem do Bengaluru FC a Dubai. Suas atuações na RF Development League mostraram sua habilidade, tornando-o uma adição valiosa à configuração defensiva de Hyderabad.

A fase de reconstrução do Hyderabad FC ainda é um trabalho em andamento, mas a sua abordagem proativa no mercado de transferências reflete uma visão de longo prazo. Com jovens talentos promissores como Kaif, Lalrochana e Fernandes em preparação, os Nawabs pretendem fortalecer a profundidade da sua equipa e estabelecer uma base sólida para o sucesso futuro.

À medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima, a administração do Hyderabad FC precisará resolver as lacunas imediatas e, ao mesmo tempo, encorajar essas contratações para um futuro melhor.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.