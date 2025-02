Hyderabad FC vs Mohammedan SC Alinhamentos, notícias da equipe, previsão e visão

O Hyderabad FC estará ansioso para obter os três pontos desse acessório ISL.

O Hyderabad FC está se preparando para abrigar os Panteras Negras em sua próxima partida enquanto enfrentam Mohammedan SC no GMC Balayogi Stadium, Hyderabad, em 8 de fevereiro de 2025 no próximo jogo da Super Lione Índia (ISL).

Também no fundo, ambas as equipes estão desesperadas por uma vitória. As equipes estão lutando para escalar a mesa e precisam conseguir os três pontos para evitar definhar no fundo. As apostas são altas para os dois lados, o que torna esse jogo obrigatório para ambas as equipes.

As apostas

Hyderabad FC

A ambição de Hyderabad FC de escalar a mesa indiana da Super League enfrenta um obstáculo significativo: um ataque contundente. Apesar de ter uma equipe talentosa, os Nawabs lutaram para forjar constantemente oportunidades claras e, caso o façam, a falta de acabamento clínico geralmente os deixa frustrados. Para melhorar sua fortuna, o Hyderabad FC deve aprimorar seus instintos de ataque, manter seu impulso atual e melhorar sua tomada de decisão no terço final.

Os problemas defensivos do Hyderabad FC também contribuíram para suas lutas. Suas recentes derrotas para equipes como Mohun Bagan Super Giant e Odisha FC apresentaram vulnerabilidades em seus antecedentes, com erros individuais e falta de jogo de unidades coesas que são caras para Nawabs. Para solidificar sua defesa, amarelo e preto devem resolver esses problemas. A comunicação aprimorada e uma abordagem mais disciplinada entre os defensores são importantes para evitar conceder objetivos e melhorar sua posição na liga.

Mahoma SC

A campanha inaugural do ISL de Mohammedan SC tem sido uma bolsa mista, manchada por desafios fora do campo e performances inconsistentes. Embora houvesse sinais de melhoria desde a mudança do ano, os Panteras Negras enfrentam um teste crucial contra amarelo e preto.

Uma forte exposição defensiva é importante para conter o ataque dos Nawabs, e o acabamento clínico será essencial para capitalizar qualquer oportunidade criada. A vitória seria um impulso monumental para sua confiança, enquanto outra derrota diminuiria ainda mais os espíritos e liberaria uma longa sombra sobre sua temporada de estréia.

Notícias e lesões da equipe

O Hyderabad FC deve ter uma equipe completamente à sua disposição. A aptidão de Cesar Manzoki, Abdul Kadiri e Joseph Adetei permanece em questão para Panteras Negras para este acessório. Mijalol Kasimov perderá este jogo devido a uma suspensão da Carta Vermelha.

Alinhamentos previstos

Hyderabad FC

Arshdeep Singer (GK); Alex a Sapis, um ciclad, o Abidul Rabeh, a esposa de Mohammed; O Ayukari Ayukari, Andrei Alba; Ramluchnah, Joseph Sunny, Murgaoo acumulado; Edmilson de Cooria

Mahoma SC

Padam Chhetri (GK), Vanlalzuidika Chhakchuak, Joseph Adjei, Gaurav Bora, Joe Zoherliana, Mohammed Irshad, Makan Chothhe, Alexis Gomez, Lalremsanga Fani, Bikash, Carlos Franca

Cabeçalho

Matches totais disputados: 1

Hyderabad FC vence: 1

Mohammedan SC vence : 0

Sorteios : 0

Jogadores para levar em consideração

Boj Mohammed – Hyderabad FC

O Mohammed to Hyderabad FC Board Return Xi tem sido um sucesso retumbante. Após uma lesão no LCA que terminou a temporada, o zagueiro restabeleceu sem problemas na equipe, fazendo oito aparições e contribuindo com dois gols e duas assistências.

Com 20 autorizações, 29 recuperações, 10 interceptações, 14 xícaras vencidas e 30 duelos vencidos, a Bun provou ser uma presença formidável no coração da defesa do Hyderabad FC. Sua capacidade de interromper constantemente ataques de oposição, obter batalhas aéreas cruciais e até contribuir significativamente no terceiro ataque o torna um ativo inestimável para o equipamento.

Alexis Gómez – Mohammedan SC

Embora sua contribuição dos objetivos possa não refletir completamente seu impacto, Alexis Gómez continua sendo uma figura fundamental no centro do campo sc maommedan. Sua capacidade de criar constantemente oportunidades de pontuação, com uma média de mais de 1,5 por jogo, mostra sua influência criativa. Além disso, sua fisicalidade, evidente em seus quatro duelos venceu por 90 minutos, afirma como ele dita o ritmo do jogo e mantém posse na batalha do meio -campo.

Para desbloquear a defesa do Hyderabad FC, Gomez deve ser capaz de explorar qualquer lacuna em seu centro do campo e fornecer passes precisos para áreas perigosas. No entanto, maximizar seu impacto exigirá um esforço coletivo de toda a equipe. Sua criatividade deve corresponder ao acabamento clínico de seus colegas de equipe para traduzir essas possibilidades em objetivos e garantir um resultado positivo.

Você sabia?

O Hyderabad FC marcou 6 gols em seus últimos 5 jogos, enquanto o Mohammedan SC marcou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos.

O Hyderabad FC não manteve uma folha limpa em 13 jogos

O Mohammedan SC recebeu a maioria das penalidades nesta temporada (6)

Teledifusão

O jogo Hyderabad FC vs Mohammedan SC começa às 15:00 IST, no GMC Balayogi Stadium em Hyderabad em 8 de fevereiro de 2025.

A transmissão ao vivo do acessório estará disponível na rede Sports18 (Channel Sports18 1/VH1). A transmissão ao vivo do jogo estará disponível no aplicativo Jiocinema. Espectadores estrangeiros podem usar um bola de bola para transmitir o jogo.

