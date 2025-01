Hyderabad Toofans alcança a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Vedanta Kalinga Lancers

Hyderabad Toofans passa para o segundo lugar na tabela de pontos da Indian Hockey League.

Hyderabad Toofans teve uma vitória retumbante sobre o Vedanta Kalinga Lancers ao registrar uma vitória por 5-1 (Gonzalo Peillat 6′ e 30′, Maico Casella 21′, Tim Brand 47′ e Arshdeep Singh 54′) no Hero Men’s Hockey. Confronto da Liga Indiana no Estádio de Hóquei Birsa Munda, em Rourkela, no domingo.

O Kalinga Lancers começou de sonho ao abrir o placar aos cinco minutos. O gol veio através de uma exibição clássica de conversão de escanteio de pênalti, quando a injeção foi perfeita para Alexander Hendrickx, que acertou seu remate para o gol com um chute estrondoso. No entanto, a alegria durou pouco, pois os Toofans contra-atacaram em um minuto.

O gol saiu do taco do veterano Gonzalo Piellat, que venceu o goleiro Krishan Pathak. Hendrickx quase deu a vantagem ao Kalinga Lancers aos oito minutos, mas seu chute ricocheteou na trave. Os Lancers ganharam um escanteio de pênalti no minuto final do primeiro quarto, mas não valeu muito, já que os dois times permaneceram empatados em 1-1.

Os Toofans surpreendentemente assumiram a liderança aos 21 minutos, quando Maico Casella marcou um dos principais candidatos ao gol do torneio. Zachary Wallace fez um belo passe aéreo diagonal para Casella no flanco direito e o argentino disparou um voleio impressionante dos ângulos mais apertados para o alto da rede.

Hyderabad marcou novamente na última jogada do segundo quarto, quando Peillat marcou seu segundo gol em outra jogada brilhante.

Os Toofans dominaram o jogo durante grande parte do terceiro quarto, mas Thierry Brinkman estava prestes a diminuir a diferença para os Lancers aos 39 minutos. Ele tentou marcar de muito perto, como Casella, mas só acertou na lateral da rede. Momentos depois, Hendrickx fez bem ao converter um escanteio de pênalti quando seu chute acertou os atacantes e o goleiro, mas ricocheteou na trave.

Tim Brand também marcou ao balançar a rede aos 47 minutos, dando ao Hyderabad Toofans uma confortável vantagem de 4-1. Apesar da enorme vantagem, os Toofans não largaram o acelerador e aos 54 minutos marcaram o quinto golo.

Os Lancers tiraram o goleiro em busca de gols e Arshdeep Singh aproveitou para chutar a bola para o gol vazio. Isso encerrou a disputa com os Toofans conquistando uma vitória retumbante e subindo para o segundo lugar na classificação da Hero Men’s Hockey India League.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama