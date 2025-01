Hyderabad Toofans entrega a primeira derrota do Tamil Nadu Dragons na temporada 2024-25 do HIL

Apesar da derrota, os Dragões continuam no topo da tabela de pontos da Hockey India League.

Hyderabad Toofans teve um desempenho impressionante ao derrotar o líder da liga Tamil Nadu Dragons por 4 a 0 na partida da Hockey India League Ranchi no Estádio Marang Gomke Jaipal Singh Munda no sábado. A vitória marcou a primeira derrota dos Dragões na temporada.

Gonzalo Peillat (21′, 48′), Arthur de Sloover (31′) e Tim Brand (33′) marcaram para os Toofans, elevando a sua equipa ao segundo lugar da classificação do campeonato com 13 pontos em sete jogos, atrás apenas dos Dragões. , que segue na liderança com 15 pontos.

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes criando algumas chances no primeiro quarto. Os Dragões estiveram perto de marcar em um escanteio, mas o goleiro do Hyderabad, Vikas Dahiya, fez uma boa defesa para negar o gol a Blake Govers. Os Toofans quase abriram o placar no final do quarto, quando Arthur, do Sloover, preparou Maico Casella, mas David Harte, do Tamil Nadu, fez uma defesa crucial.

Os Toofans assumiram a liderança aos 21 minutos após vencer um escanteio. Peillat aproveitou a oportunidade e arrastou com força para o canto superior da rede.

Hyderabad continuou em alta após o intervalo, dobrando a vantagem um minuto após o reinício. De Sloover se recuperou de uma armadilha fracassada para acertar a bola no fundo da rede. Apenas dois minutos depois, Tim Brand fez o terceiro, desviando passe de Jacob Anderson para o gol.

Os Dragões lutaram para encontrar o ritmo enquanto a sólida defesa de Hyderabad os mantinha afastados. Peillat voltou a marcar no último quarto, convertendo o 17º escanteio dos Toofans com uma jogada precisa entre o goleiro e o poste.

O ataque dos Dragões vacilou ao longo do jogo, com Blake Govers incapaz de encontrar o seu habitual toque de golo. Apesar de ter um jogador a mais nos minutos finais após o cartão amarelo de Talwinder Singh, Tamil Nadu não conseguiu avançar.

Hyderabad fechou a partida com 18 escanteios de pênalti, dominando a posse de bola e aplicando pressão implacável.

Com esta vitória contundente, os Toofans estão de volta à luta, mantendo aberta a corrida pelo título da liga.

