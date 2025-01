Hyderabad Toofans ignora o Soorma Hockey Club na disputa de pênaltis

Hyderabad Toofans riu por último contra o Soorma Hockey Club na Hockey India League.

Hyderabad Toofans venceu hoje o Soorma Hockey Club por 1 – 1 (4 – 3 PS) na disputa de pênaltis da Hero Hockey India League 2024-25 no Birsa Munda Hockey Stadium em Rourkela. Nicolas Della Torre (8′) impulsionou o Soorma Hockey Club para a liderança no primeiro quarto, mas Amandeep Lakra (40′) trouxe Hyderabad Toofans de volta ao nível com um movimento de arrasto feroz. E o heroísmo da morte súbita de Dominic Dixson garantiu o ponto bônus para Hyderabad Toofans.

Hyderabad Toofans começou o jogo com pressão alta, dificultando o passe da bola do Soorma Hockey Club. Esta pressão resultou numa oportunidade muito precoce para Shilanand Lakra, mas o seu remate passou bem por cima da baliza. Mas Soorma encontrou o ritmo à medida que o quarto avançava e Nicolas Della Torre embarcou em uma corrida brilhante para vencer vários jogadores e vencer o primeiro escanteio.

Dello Torre se adiantou novamente para encontrar o fundo da rede e dar a liderança ao Soorma Hockey Club. Hyderabad Toofans criou algumas chances, mas não conseguiu marcar no primeiro quarto.

No segundo quarto, o Hyderabad Toofans pressionou mais o Soorma Hockey Club, mas eles resistiram e lançaram alguns contra-ataques. No meio do quarto, Arshdeep aproveitou uma bola perdida no círculo de chutes, mas não conseguiu acertar o fundo da rede depois de vencer Vincent Vanasch. Os Toofans criaram inúmeras entradas de círculo e oportunidades de chute, mas a defesa de Soorma os enfrentou e garantiu que o primeiro tempo terminasse em 1 a 0 a favor de Soorma.

Soorma ganhou um escanteio de pênalti no meio do quarto, mas o remate de Harmanpreet saiu ao lado. No entanto, Hyderabad Toofans ganhou seu próprio escanteio logo depois e Amandeep Lakra marcou no canto esquerdo do gol com um toque poderoso para empatar.

No último quarto, o Hyderabad Toofans tomou a iniciativa e ganhou um escanteio de pênalti em cinco minutos, mas não conseguiu criar uma oportunidade de gol com sua variação. Eles continuaram a criar múltiplas chances através de Arthur De Sloover e Zach Wallace, mas a defesa do Soorma se manteve firme e ganhou um escanteio faltando cinco segundos para o fim do apito final, mas não conseguiram capitalizar e a partida foi para os pênaltis.

Zach Wallace marcou para Hyderabad Toofans em morte súbita e o goleiro Dominic Dixson salvou a tentativa de Nicolas Poncelet de garantir o ponto extra para Hyderabad Toofans.

Hyderabad Toofans jogará contra o Vedanta Kalinga Lancers no dia 12 de janeiro às 18h IST. As partidas femininas também começarão amanhã com o confronto entre Delhi SG Pipers e Odisha Warriors às 20h40 IST.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama