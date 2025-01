Hyderabad Toofans registra primeira vitória consecutiva ao derrotar UP Rudras

Esta vitória ajudou-os a subir da parte inferior da tabela de pontos.

Hyderabad Toofans teve um desempenho inspirado ao vencer o UP Rudras por 3 a 0 e registrar sua primeira vitória definitiva aqui na Hero Hockey India League na quarta-feira. Foram os gols de Zachary Wallace (6′), Rajinder Singh (14′) e Shilanand Lakra (32′) que ajudaram Toofans a selar os pontos da vitória e retornar ao 5º lugar na tabela de pontos.

Na parte inferior da tabela de pontos, o Hyderabad Toofans mostrou sua intenção de vencer desde o início. Com uma boa estrutura de ataque à vista, conseguiu uma brilhante vantagem de 2 a 0 no primeiro quarto da partida. Foi um chute de backhand maravilhoso de Zachary Wallace que deu ao time o primeiro gol do jogo aos seis minutos, enquanto o meio-campista Nilakanta Sharma preparou Rajinder Singh para marcar um esplêndido field goal aos 14 minutos.

Começando o jogo com o pé atrás, o UP Rudras procurou se recuperar no segundo quarto. Eles tiveram uma boa oportunidade através de um PC. Embora Hardik tenha pegado o rebote e chutado ele mesmo para o gol, Dixon foi impecável em seu dever. Nos minutos seguintes, Toofans também conseguiu um PC, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

O terceiro quarto começou com Toofans levando o placar para 3 a 0 aos 32 minutos. Uma interceptação quando Hardik estava com a bola levou Toofans a preparar o gol para Shilanand Lakra. Um chute que passou entre as pernas do goleiro do UP Rudras, Prashant Kumar Chauhan, em direção à trave. Este gol colocou Rudras sob pressão.

Aos 49 minutos de jogo, Floris Wortelboer ajudou Rudras a marcar um gol crucial. Hardik foi perfeito no chute mais uma vez, mas Dixon conseguiu evitar o remate de Russell. Houve dois PCs consecutivos concedidos ao capitão Sumit do Toofans, que fez um esforço para mergulhar para limpar a bola.

Faltando seis minutos para o final, Rudras venceu outro PC, mas o chute de Sam Ward saiu ao lado. Enquanto isso, faltando apenas 46 segundos para a sirene final, Toofans ganhou um PC. O chute de Gonzalo Peillat teve muito ritmo, mas foi direto para o goleiro James Mazarelo.

Como recompensa, Peillat fez nova tentativa, mas a injeção não foi suficiente para consegui-la. No entanto, eles fizeram bem em manter a vantagem de 3 a 0 e vencer a primeira partida no HIL.

