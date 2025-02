I 6 accordi più rischiosi di MLB su 2025 offseason

La stagione delle stufe calde di MLB è in realtà finita perché due dozzine di giocatori sono fuori dal tavolo. L’ufficio libero è sempre un gioco d’azzardo per squadre e giocatori, dirigente del rischio esecutivo e superstar, la cui stagione ufficiale è valutata dal suo stipendio, che entrambi hanno bisogno di molte cose per fare la cosa giusta per evitare di ricordare come incubo centrale.

Tuttavia, ci sono notevoli speranze e opportunità con il rischio. Quindi dai a questi Rollers riconoscimento del tentativo di migliorare la propria lista nel modo più schifoso; Ha un impatto significativo sul futuro in un modo o nell’altro.

Ecco una panoramica dei sei contratti più rischiosi di Offseason.

Questo accordo è diventato un rischio quando un minuto ha firmato il fulcro di un principiante con lesioni preoccupanti alla più grande storia di franchising. Forse è un rischio che abbiano dovuto portare il veterano sottosopra come Severino in un’organizzazione instabile, ma è un po ‘complicato quando noti la seconda retribuzione più alta di A per il libro paga del 2025 di A di Jeffrey Spring. Affinché chiunque fosse importante, un probabilmente ha dovuto pagare la revisione eccessiva anche per un mezzo come Severino.

Tuttavia, il consumo di $ 22 milioni all’anno nelle prossime tre stagioni con un principiante con problemi di sostenibilità non è stato probabilmente il modo migliore per migliorare l’elenco del personale. Prima del rinascimento dello scorso anno, Severino ha lanciato solo 209,1 inning a 40 nel 2019-2023, incluso Tommy John Surgery. Le cose sono alla moda per gli azionisti di destra domenicana dopo aver raccolto 182 inning per 31 partenti, tra cui la chiusura, nelle foreste dell’anno scorso. Tuttavia, il suo ERA 3.91, 4,21 FIP e, in media, una percentuale più bassa dell’anno scorso ha chiarito che non era più un promettente antipasto di alto livello che era con Yankees, anche se A ora gli stava pagando come tale.

Anche in aggiunta all’ansia, anche il fatto che Adames batte Homer per un oracle Park per i prossimi sette anni, è preoccupante che Adames abbia già raggiunto una marcatura di acqua alta quando ha inviato un anno di carriera nel 2024. Le più alte 32 birrifici per la casa nel 2024, Adames era inferiore alla media nel 2023. Anche i suoi contatori in difesa, che erano élite nel 2023, sono diminuiti solo in media l’anno scorso. Adames è stato sporco su e giù per tutta la sua carriera.

Naturalmente, i giganti avevano bisogno di una breve durata. Ma la firma degli ADMI non è sufficiente per rinnovare il crimine e la loro linea -up ha ancora bisogno di più ritmi per competere in NL West. Adames ha solo 29 anni, quindi l’inizio del suo conto dovrebbe essere ancora in viaggio per alcuni anni, e sarà interessante vedere come il suo potere gira nel suo nuovo parco domestico. Ma è difficile ignorare il fatto che i Giganti apparentemente hanno dato ad Adames il più grande accordo di storia in franchising sulla sua precedente performance ed esperienza mentre giocano in futuro. È giusto chiederti se il nuovo ufficio di Buster Posey -LED distribuirebbe questi fondi per migliorare meglio l’elenco.

Tuttavia, ADMES ha evitato le ferite gravi, è stato eccellente per l’invio durante la sua carriera ed è stato elogiato per la sua leadership di club house durante le sue fermate a Tampa Bay e Milwaukee. Questi fattori giustificano in una certa misura l’impegno a lungo termine dei giganti, ma il suo AAV da $ 28 lo rende un investimento davvero rischioso.

C’è sempre qualche rischio per ogni squadra che offre un contratto a lungo termine per i servizi di produttore di stelle, come abbiamo visto questo inverno con solo Burnes fritti e Blake Snell. Il fattore più importante negli impegni degli alimentatori è la salute. Ma l’accordo di Fried con gli Stati Uniti è a rischio tra due motivi: le sue recenti lesioni al braccio e quell’anno in più nel suo contratto. La parte posteriore del contratto fritto è il potenziale per mostrare brutti semplicemente perché otto anni sono molto tempo per dare i 30 anni meridionali all’età di 30 anni. La pressione viene cotta per esibirsi (e rimanere in salute) nella parte anteriore del suo contratto.

Fried non è estraneo alla lista dei feriti durante la sua stagione di otto MLB, trascorrendo del tempo sullo scaffale sia per i minori che per le malattie importanti. Quando la tensione/infiammazione del suo braccio lo ha spostato in ogni ultima stagione, ha anche combattuto le vesciche alla sua altezza della sua melodia, che hanno completamente superato alcune delle sue escursioni. Il piano di gioco Yankees per il 2025 include uno stack circolante, che è attualmente uno dei più profondi nel baseball, sperando che la perdita di Juan Soto nella formazione. Tuttavia, i fritti devono rimanere sani durante tutto l’anno, non solo in tempo per far funzionare i playoff.

È costato a John Henry $ 40 milioni, legato quarto nel più alto Valore medio annuo sul baseball quest’anno, ma il costo dei costi di consumo per il presidente dovrebbe valerne la pena. Infine, Red Sox ha migliorato la loro lista con un aumento significativo del tempo libero e ha ricordato che sono ancora un grande team di mercato.

Il mese prossimo, all’età di 31 anni, Bregman può entrare nell’ufficio libero dopo tre anni dopo ogni stagione grazie agli Opt-Opts, anche se sembra fraudolento credere che si allontani da $ 40 milioni, che Red Sox ha impegnato lui ogni anno. Nel frattempo, può scaricare statistiche a Fenway Park. Bregman ha 1.240 OPS per tutta la vita e 0,375 battiti in media quando batte di fronte al mostro verde, che forse compensa il suo declino costante e fondamentale dopo la sua ultima stagione All-Star nel 2019. Red Sox è che se i numeri offensivi di Bregman continuano a I Boston, sono ancora agganciati per $ 80 milioni nel 2026 e nel 2027, perché avrebbe poche ragioni per raggiungere un ufficio libero a meno che non si radasse su un piatto.

Un altro rischio di Red Sox è gli effetti dell’elenco. Fluttuano l’idea che Bregman stia giocando un’altra base, il che non ha senso quando il suo miglior valore sarebbe in un angolo caldo, dove ha vinto il Gold Glove Award l’anno scorso ed è stato il terzo angolo basco di Astros durante la sua competizione di campionato. Bregman si spostò su un altro, impedendo così il più alto potenziale percorso da Kristian Campbell, consentendo a Rafael Devers di rimanere nel terzo. Ma Devers si è classificata in MLB in diverse statistiche sul campo tra tutte le terze bassazioni qualificate l’anno scorso. Se Red Sox sta andando a gas pieno, possono andare avanti e iniziare il trasferimento apparentemente inevitabile di Devers di Devers al battitore designato e lasciare che Bregman prenda il posto del terzo per spremere il loro miglior valore.

Poiché Red Sox paga la ricompensa per Bregman, devono fare di più che attraversare le dita e desiderare che funzioni. Devono impostare Bregman e il team per il miglior successo.

I Dodgers hanno persino fatto saltare in aria le più alte aspettative di mercato per Scott mentre lo annerivano per il quinto studio totale più alto, che ha mai meritato un sollievo da Edwin Diaz, Josh Hader, Aroldis Chapman e Kenley Jansen. Il suo valore medio annuo di $ 18 milioni è il terzo più alto di un sollievo. Fornire Scott di quest’anno per Scott, che è l’agente per il tempo libero più ricercato, era così competitivo che i Dodgers hanno spinto il soffitto più in alto, ma ora hanno a che fare con il rischio.

Scott può essere molto insolito. A volte, sembra non avere idea di dove sia la zona di sciopero, ma spesso si riprende facendo affidamento sulla sua mortale combinazione di calore degli anni ’90 e un devastante cursore superiore degli anni ’80. Le sue questioni di sorveglianza prima del 2023, specialmente nel suo ultimo anno a Baltimora e la sua prima stagione a Miami, hanno portato a un tasso di camminata allarmante e danni indotti da sé in situazioni di alto controllo. Da allora la sinistra ha ridotto il tasso di camminata e tutti ricordiamo il suo brutto colpo a Shohei Ohtan nel gioco NLDS negli ultimi 3 anni, quando era al suo meglio. Ma creando uno Scott per i prossimi quattro anni a questo livello, mentre ha un’idea dei suoi problemi di controllo, una grande domanda per il prezzo premium di due anni di esperienza.

1. Juan Soto, Mets: 15 anni, $ 765 milioni

Alla fine, i rischi delle foreste con Soto non sono così complicati. Prima di tutto, deve evitare lesioni catastrofiche, ma anche quando il presidente delle operazioni di baseball, David Stearns, sta guidando l’ottone, c’è una certa certezza che la profondità dell’elenco in quel caso peggiore sia in qualche modo fiduciosa. Inoltre, il 26enne Soto ha giocato 150 partite in ciascuno degli ultimi cinque MLB, quindi è uno degli atleti più durevoli dello sport.

Il rischio di lesioni, i guanti inaccurati della guerra e il Basherunning medio inferiore potrebbero costringerlo a uscire dal luogo d’angolo nel mezzo di questo contratto, che non è solo il più grande ma il più lungo nella storia del baseball. Ma la convinzione è che i suoi occhi desiderosi e le sue abilità d’élite sul piatto sono posizionati più dei difetti dall’altra parte della palla. È possibile, a meno che non sia probabile che Soto non sarà in grado di mantenere 6-8 guerre nella seconda metà del suo contratto, specialmente quando è alla fine degli anni ’30. Ma per consentire ai Mets di acquisire una superstar-Slugger a metà del XX secolo, fornire un contratto massiccio per i giocatori era una procedura operativa standard.

Il peso del commercio di Soto rende difficile per lo Steve Cohen del proprietario immergersi al di sotto della linea fiscale di lusso, e può influire sull’approccio generale delle foreste in un ufficio libero, poiché abbiamo appena visto la prima basemia con Pete Alonso, che lotta rompere un contratto a lungo termine. Allo stesso tempo, i grandi giocatori di Cohen sono stati fatti ogni inverno perché ha acquistato il franchising. Vediamo se i premi storici dell’ictus di Soto sono più alti degli ovvi rischi del suo contratto

Veniamo solo un anno per un anno per $ 51 milioni durante la stagione, ma finora sembra che i suoi battiti ben fondati.

Deesha Thosar è giornalista MLB per Fox Sports. Ha coperto le foreste in precedenza come giornalista di pugni New York Notizie quotidiane.

