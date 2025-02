I Bengala presumibilmente hanno preso la decisione contrattuale con Tee Higgins

Cincinnati Bengals ha realizzato una stagione di 9-8 nel 2024-25, che era un record identico per quello che avevano nella stagione precedente, ma si sentiva ancora più deludente considerando quanto fossero esplosivi Joe Burrow e questa offesa.

Dopo aver perso i playoff per un altro anno consecutivo, è di nuovo tempo per questa squadra scoprire cosa sta facendo con i suoi destinatari a due stelle, entrambi alla ricerca di grandi giorni di paga.

Una di queste decisioni è apparentemente già presa come Bengala ha capito cosa fare con Tee Higgins.

Bengals -Insider James Rapien ha condiviso su X che i Bengala sta pianificando di in franchising tag Higgins per il secondo anno consecutivo quando si apre ufficialmente la finestra del tetto.

