I Bengals mantengono vive le loro speranze di playoff con una vittoria, aspettando il destino domenica

PITTSBURGH – L’allenatore dei Cincinnati Bengals Zac Taylor è entrato nello spogliatoio degli ospiti dell’Acrisure Stadium e si è subito avvicinato al quarterback Joe Burrow dopo la vittoria per 19-17 di sabato contro i Pittsburgh Steelers.

Si sono abbracciati velocemente, hanno scambiato qualche parola e hanno continuato a festeggiare quella che avrebbe potuto essere una vittoria molto importante. Per almeno un’altra notte, la stagione di Cincinnati è ancora viva.

I Bengals hanno fatto la loro parte per rimanere in lizza per i playoff partecipando alle partite di domenica. Hanno bisogno delle sconfitte contro Denver Broncos e Miami Dolphins per assicurarsi la settima e ultima testa di serie nella AFC.

E se ottengono l’aiuto di cui hanno bisogno, Taylor ha detto che ritiene che non ci siano limiti a ciò che possono ottenere.

“Sono capaci di tutto”, ha detto Taylor della stagione. “Non ci vorranno in questo torneo. Te lo prometto.”

Sabato sera contro Pittsburgh (10-7), tutto sembrava facile finché non lo è stato. Dopo aver controllato i primi tre quarti di gioco, i Bengals (9-8) sono stati costretti a mantenere un vantaggio che stava per svanire. Tuttavia, gli ultimi stop da parte della difesa della squadra, incluso uno dei 3,5 licenziamenti di Trey Hendrickson nella notte, hanno sigillato la vittoria. Hendrickson ha concluso la stagione regolare con 17,5 licenziamenti. Danielle Hunter di Houston, l’unica giocatrice ora in grado di catturare Hendrickson come leader in questa stagione, ha 12 partenze entrando domenica.

La difesa di Cincinnati si è comportata significativamente meglio rispetto al precedente incontro tra le squadre. Nella sconfitta del 1 dicembre contro gli Steelers, i Bengals cedettero 520 yard in una sconfitta per 44-38. Pittsburgh ha concluso con 193 yard totali ed era 4 su 12 nelle conversioni al terzo down.

“Sento che lo dovevamo a loro”, ha detto il linebacker Cam Taylor-Britt. “Sapete tutti cosa proviamo per questa squadra. Ma alla fine, siamo venuti a casa loro e praticamente abbiamo fatto quello che loro hanno fatto a noi”.

Questo sforzo difensivo era necessario in una notte in cui l’attacco faticava. Cincinnati ha armeggiato tre volte in profondità nella zona rossa e si è accontentato di field goal.

Joe Burrow e i Bengals hanno bisogno che Broncos e Dolphins perdano domenica per raggiungere i playoff. Justin K. Aller/Getty Images

Burrow, che ha concluso la stagione poco meno di 5.000 yard, ha detto che questa era la storia del gioco. Aveva 37 passaggi su 45 per 277 yard, un touchdown e un intercetto.

C’è stato un breve momento in cui sembrava che Burrow potesse essere eliminato dal gioco. Dopo un duro licenziamento al terzo tentativo di down in zona rossa, Burrow è rimasto a terra per diversi istanti prima di essere valutato nella tenda medica blu per una possibile commozione cerebrale.

Dopo qualche minuto, però, è uscito dalla tenda ed è tornato in panchina. Il teatro non gli mancava.

“Non c’era niente che mi portasse fuori dal gioco a quel punto”, ha detto Burrow.

Lui e l’attacco hanno fatto quanto basta per avere una possibilità alla postseason. Come il suo allenatore, Burrow crede che la squadra abbia il potenziale per vincere le partite dei playoff se i risultati andassero a Cincinnati.

“So che quando entreremo lì potremo fare un po’ di rumore con i giocatori e gli allenatori che abbiamo in questo edificio”, ha detto Burrow. “Dobbiamo solo sperare di ricevere aiuto domani, sederci e guardare.

Ciò che accadrà nell’ultimo giorno della stagione regolare determinerà la sensazione di Cincinnati riguardo agli alti e bassi della campagna.

I Bengals hanno aperto la stagione con tre sconfitte consecutive, il loro peggior inizio da quando i Bengals hanno scelto Burrow con la prima scelta assoluta nel 2020. A un certo punto, Cincinnati era 4-8 e si chiedeva se non sarebbe stato possibile chiudere diverse partite che avrebbero potuto essere vittorie. .

Ecco come si sono svolte le partite di domenica tra Broncos e Kansas City Chiefs, che Burrow spera giocheranno almeno alcuni titolari, e la partita di Miami contro i New York Jets in quella che potrebbe essere l’ultima partita del quarterback Aaron Rodgers.

E Burrow sa che se i Bengals avessero vinto le partite all’inizio dell’anno, non sarebbero stati in disparte all’inizio di domenica.

Ma una vittoria contro gli Steelers almeno ha mantenuto viva la possibilità dei playoff.

“Le probabilità sono alte”, ha detto Burrow. “Ma abbiamo una possibilità.