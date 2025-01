I Bengals mantengono vive le speranze dei playoff, gli Steelers perdono la quarta volta consecutiva

PITTSBURGH – I Cincinnati Bengals hanno fatto la loro parte per restare in corsa per i playoff. In una partita imperdibile, Cincinnati ha tenuto a bada un tentativo in ritardo battendo i Pittsburgh Steelers 19-17 in un gelido sabato sera.

Nonostante il controllo per gran parte della partita, le occasioni mancate hanno costretto i Bengals a proteggere e mantenere uno stretto vantaggio nel quarto quarto. Ma Cincinnati ha fatto abbastanza per vincere la quinta partita consecutiva e chiudere la stagione regolare.

Se Denver Broncos e Miami Dolphins perdono domenica, Cincinnati (9-8) avrà la settima e ultima testa di serie dei playoff nella AFC.

Gli Steelers (10-7) sono già ai playoff. Ma la loro forma in vista della postseason lascia molto a desiderare. Pittsburgh ha concluso la stagione regolare con quattro sconfitte consecutive e sarà la quinta o sesta testa di serie nella AFC, a seconda che i Los Angeles Chargers vincano domenica.

Non saranno 18 ore divertenti per i Bengals. Domenica dovranno concentrarsi sugli altri risultati e considerare le occasioni perse di vincere all’inizio della stagione. Ma è una situazione che non sembrava possibile cinque settimane fa.

Joe Sargent/Getty Images

Cosa abbiamo imparato sul quarterback: Con la stagione in gioco, Joe Burrow si è assicurato di essere in campo quando la sua squadra aveva più bisogno di lui. Dopo un duro licenziamento nel terzo quarto, Burrow è stato brevemente valutato nella tenda medica. Ma dopo l’esame, uscì dalla tenda, si mise un guanto nero sulla mano che lanciava e prese una tavoletta. Nella serie successiva, ha effettuato tiri chiave al ricevitore Ja’Marr Chase e al tight end Tanner Hudson su un drive che ha portato Cincinnati sul 19–7 con 11:02 rimasti.

Il buco più grande nel piano di gioco: I Bengals hanno avuto la possibilità di eliminare presto gli Steelers, ma nonostante i viaggi in profondità nel territorio di Pittsburgh, Cincinnati non ha capitalizzato. I Bengals hanno segnato in una delle prime tre apparizioni in zona rossa. Su due drive che si sono fermati e hanno portato a field goal, Cincinnati è arrivato sulla linea delle 10 yard di Pittsburgh. Ciò ha permesso agli Steelers di resistere nonostante una prestazione offensiva poco brillante.

Prestazioni più sorprendenti: L’ultima volta che i Bengals hanno affrontato gli Steelers, la difesa di Cincinnati è stata imbarazzante. Ma in cinque settimane molte cose possono cambiare. Dopo aver ceduto 520 yard nel primo incontro, sabato la difesa di Cincinnati è stata notevolmente migliorata, consentendo 193 yard totali. Durante i primi tre quarti, Cincinnati ha ceduto 91 yard su sole 33 in aria. Ha segnato un’inversione di tendenza difensiva dei Bengals che ha consentito una serie di vittorie consecutive di fine stagione per mantenere vive le speranze di playoff di Cincinnati. — Sono bambino

Joe Sargent/Getty Images

Con gli Steelers in svantaggio di due punti a due minuti dalla fine, più di 65.000 persone vestite di nero e oro all’Acrisure Stadium hanno cantato a squarciagola “Don’t Stop Believin’” in una fervente preghiera in tutto lo stadio.

Dopo tre quarti e mezzo senza speranza, gli Steelers hanno finalmente mostrato segni di vita contro i motivati ​​Bengals, che cercavano di evitare l’eliminazione dai playoff. Ma quell’ultimo sussulto si è rivelato il rantolo della morte quando gli Steelers hanno abbandonato il finale di stagione regolare e il quarto tentativo di passaggio verso il basso di Russell Wilson è andato a vuoto per mano del tight end Pat Freiermuth.

Con la sconfitta, gli Steelers diventarono la terza squadra nella storia della NFL ad accedere ai playoff con quattro sconfitte consecutive. L’ultima squadra furono i Detroit Lions nel 1999. Nonostante il loro gioco offensivo incoerente, gli Steelers hanno prodotto un rapido touchdown finale portandosi a cinque punti. Una posizione difensiva seguita da un heads-up recuperato dal punt smorzato da parte del placcaggio difensivo Connor Heyward ha dato agli Steelers un field corto con l’opportunità di passare in vantaggio.

Ma l’attacco non è riuscito a sostenere lo slancio del drive precedente, riuscendo a gestire solo due yard su sei giocate prima di accontentarsi del lungo field goal di Chris Boswell.

Adesso gli Steelers dovranno attendere l’esito delle partite di domenica per sapere dove andranno ai playoff.

Due parole: Università giovanile. L’allenatore Mike Tomlin descrive spesso le prestazioni scadenti della sua squadra come una “università junior” e la sconfitta di sabato ne è stata l’emblema. Anche se la difesa ha limitato i Bengals a un touchdown in quattro trasferte nella zona rossa, non è riuscita a scendere dal campo poiché i Bengals hanno quasi raddoppiato il tempo di possesso palla degli Steelers (37:49-22:00). Quando l’attacco ha preso la palla, ha lottato per resistere per la quarta settimana consecutiva finché non ha mostrato tardi segni di vita.

Gioco chiave: Per un attacco che vuole definirsi attraverso la fisicità e il bullismo degli avversari in trincea, l’incapacità degli Steelers di guadagnare una yard in giocate consecutive con meno di un minuto alla fine del primo tempo è stata disastrosa. Non solo Wilson è arrivato con un terzo e 1 furtivo, ma Jaylen Warren ha armeggiato con il quarto down. Un turnover in ribasso ha dato ai Bengals la palla su un campo corto e Cade York ha calciato un canestro su campo per un vantaggio di 13–7 all’intervallo.

Il buco più grande nel piano di gioco: Nonostante una settimana di straordinarie camminate difensive e discorsi su come sistemare le coperture cadute in vista delle grandi partite di Kansas City e Baltimora, gli Steelers hanno ancora faticato a coprire i punti stretti del Bengala poiché rappresentavano 102 delle 277 yard di corsa di Burrow. Burrow ha completato 8 dei 10 bersagli a Mike Gesicki per 68 yard, tutti e quattro a Drew Sample per 14, più uno ciascuno a Tanner Hudson e Cam Grandy.

Il lato positivo: All’età di 35 anni e reduce da un infortunio all’inguine che ha influenzato in modo significativo la sua stagione 2023, Heyward ha concluso la sua 14esima stagione regolare della NFL con un’altra ottima prestazione. Sabato ha avuto tre deviazioni di passaggio, il record della stagione, che gli hanno permesso di difendere 11 passaggi in questa stagione. Quel punteggio guida tutti i contrasti difensivi e ha anche registrato otto licenziamenti in questa stagione. — Brooke Prior