I Bills stanno arrivando per i Broncos, un passaggio al turno di divisione dei playoff dell’AFC

ORCHARD PARK, N.Y. – I Denver Broncos sono saliti rapidamente sul tabellone nella loro partita wild card dell’AFC contro i Buffalo Bills. Denver ha segnato nei primi tre minuti della partita su un passaggio profondo del quarterback titolare Bo Nix al ricevitore largo Troy Franklin.

Da allora in poi i Broncos non segnarono più e i Bills vinsero 31-7, in gran parte grazie al gol del quarterback Josh Allen su un solo drive.

Allen è andato 20 su 26 per 272 yard e due touchdown, oltre a otto carry per 46 yard. Negli ultimi tre quarti, ha completato 14 passaggi su 17 (82%) per 227 yard e due touchdown.

Allen ha superato il punteggio di Jim Kelly per il maggior numero di passaggi di touchdown post-stagionali nella storia dei Bills (23).

È stato aiutato dal gioco di corsa guidato da James Cook, che ha effettuato 23 carry per 120 yard e un touchdown. I Bills superarono le 200 yard di corsa nei playoff per la quinta volta nella storia della franchigia e la prima volta dalla wild card game del 1995 contro i Miami Dolphins.

I Bills sono la prima squadra a registrare almeno 250 yard di passaggio e 200 yard di corsa in una partita di playoff da quando i San Francisco 49ers del 2012 lo fecero contro i Green Bay Packers nei divisional playoff della NFC.

D’altra parte, l’attacco dei Broncos era limitato a sole 79 yard, con Nix che finiva come leader di Denver (43 yard). I loro ricevitori hanno effettuato tre passaggi, il massimo in una partita di questa stagione.

Ecco le cose principali da sapere da domenica per entrambe le squadre:

Una statistica lampante: Il passaggio da touchdown di Allen al running back Ty Johnson – quarto e 1 nel terzo quarto – aveva una probabilità di completamento del 15,6%, il passaggio da touchdown più improbabile della carriera di Allen (regolare o post-stagionale) e di qualsiasi giocatore del passato. cinque post-stagioni.

Tendenza promettente: La terza difesa. Scendere in campo è stato un problema per i Bills, ma contro i Broncos, l’unità ha limitato i lunghi drive di Denver. I Broncos hanno convertito solo 2 tentativi di terzo down su 9 (22,2%), nonostante l’entrata in gioco dei Bills abbia permesso agli avversari di convertire il 43,8%, il quarto peggiore nella NFL, e i Broncos il 39,6% (13°).

I Bills hanno limitato i Broncos a drive da tre a tre per tre volte e, poiché il gioco di corsa dei Bills ha richiesto tempo libero, ha giocato un ruolo importante nella costruzione di un grande vantaggio da parte di Buffalo.

Prestazioni sorprendenti: WR Curtis Samuel. Il wide receiver è stato il più grande free agent a firmare i conti fatti al receiver l’anno prossimo, ma è rimasto una scelta bassa nella classifica di profondità per tutta la stagione regolare. Samuel ha messo insieme la sua migliore partita della stagione al suo debutto nei playoff, catturando tutti e tre i suoi obiettivi per 68 yard, inclusa una presa di touchdown da 55 yard.–Alaina Getzenberg

Prossima partita: contro Baltimore Ravens (da definire, sabato 18 gennaio o domenica 19 gennaio)

L’attesa post-stagionale potrebbe essere finita per i Broncos, ma c’è ancora molto lavoro da fare nel loro tentativo di tornare nell’élite dell’AFC.

I Broncos si sono rotti domenica e sono rimasti lì per un po’, ma i Bills hanno mostrato il loro pedigree post-stagionale e hanno vinto la wild card game. La prima partita di playoff dei Broncos in otto stagioni è iniziata molto bene quando il passaggio di touchdown da 43 yard di Nix a Franklin al primo drive ha dato a Denver un rapido vantaggio di 7-0.

Ma i Bills continuarono a distruggere i Broncos con il quarterback Josh Allen, un forte gioco di corsa e una difesa che frustrò i Broncos dopo il punteggio di apertura. L’attacco di Denver ha avuto solo una giocata di oltre 20 yard in aggiunta al punteggio di Franklin. Anche i Broncos non sono mai partiti perché Nix era il loro leader.

Descrivi il gioco in due parole: Istruzione. L’allenatore dei Broncos Sean Payton dice abitualmente che quando la tua squadra è abbastanza brava, le cose esterne (il tempo, la pressione del gioco e l’ambiente stradale rumoroso) non contano così tanto. I Broncos hanno avuto i loro momenti domenica. Hanno tenuto Josh Allen sotto le 100 yard di passaggio nel terzo quarto e hanno segnato al loro primo possesso della partita su uno strike da 43 yard di Nix a Franklin. Ma i Bills sono la squadra migliore in questo momento con un candidato MVP come quarterback. Senza forzare palle perse e mantenere vivi i drive con le conversioni del terzo down, Denver non ha avuto abbastanza per realizzare il risultato a sorpresa.

Una tendenza preoccupante: Se i Broncos sperano di avere più successo in quelle che l’allenatore Sean Payton chiama “partite più grandi” in futuro, dovranno capire come combattere i quarterback alfa della AFC. Dopo la sconfitta di domenica, i Broncos sono 0-6 in questa stagione quando affrontano Allen, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Joe Burrow e Justin Herbert (due volte). Denver dovrà capire come sfondare contro i migliori chiamanti del segnale nella conferenza se vuole davvero essere un contendente ai playoff.

Il buco più grande nel piano di gioco: I Broncos si sono stabilizzati sulla difensiva man mano che la partita andava avanti, ma le loro difficoltà nel primo quarto in difesa della corsa hanno sollevato le sopracciglia. I Bills avevano 100 yard nel primo quarto e hanno convertito 10 primi down in corsa nel primo tempo, colpendo ripetutamente il centro della difesa di Denver. Buffalo ha effettuato sette corse di almeno sette yard al suo primo touchdown, comprese corse consecutive di 11 e 16 yard.

Ripartizione QB: Ci sono posti più facili per un quarterback esordiente per fare il suo debutto post-stagionale rispetto a Buffalo, ma Nix non ha girato la palla fino alla fine del quarto quarto ed è stato esonerato due volte domenica. Ma c’erano momenti in cui la sua precisione vacillava un po’. Dopo aver lanciato per 62 yard nei primi due completamenti della giornata, ha concluso il resto del percorso con 82 yard. Nix ha avuto alcuni momenti in cui ha provato a spingere la palla in un punto in cui non aveva nessun posto dove adattarsi. — Jeff Legwold