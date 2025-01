I Blue Jays si muovono forse legati a Roki Sasaki

La offseason dei Toronto Blue Jays ha lasciato molto a desiderare poiché la squadra non ha acquisito finora grandi giocatori.

Alcune delle mosse fatte dai Blue Jays includono l’acquisizione del lanciatore Jeff Hoffman, del lanciatore Yimi Garcia, del lanciatore Nick Sandlin, del lanciatore Josh Walker, del secondo base Andres Gimenez e dell’outfielder Myles Straw.

Poiché è probabile che nessuno di questi giocatori abbia un grande impatto nel 2025, i Blue Jays devono fare una mossa decisiva se vogliono davvero competere per un titolo dell’American League East.

Tuttavia, i Blue Jays potrebbero avere qualcosa in mente per la mossa necessaria, e uno scambio da loro effettuato potrebbe aiutare in questo.

“I Blue Jays hanno acquisito altri 2 milioni di dollari in bonus pool internazionale che potrebbero servire per ingaggiare il lanciatore titolare Roki Sasaki, un free agent”, ha scritto Foul Territory su X.

IL @BlueJays ha acquisito altri 2 milioni di dollari in denaro dell’International Bonus Pool: saranno destinati a Roki Sasaki? pic.twitter.com/hzSuAr4C8f — Territorio falloso (@FoulTerritoryTV) 17 gennaio 2025

I Blue Jays hanno acquisito Straw dai Cleveland Guardians insieme al bonus internazionale per la firma del pool.

Sebbene l’outfielder abbia vinto un Gold Glove Award nel 2022, il grande vantaggio di questo scambio è il denaro extra che i Blue Jays hanno ottenuto per acquisire potenzialmente Sasaki.

Il 23enne lanciatore titolare arriverà dal Giappone in questa offseason.

Nel 2024, Sasaki è apparso in 18 partite ed è stato 10–5 con un’ERA di 2,35 e 129 strikeout in 111,0 inning.

I Blue Jays sanno che devono rimanere aggressivi a causa della forza della loro divisione e ingaggiare Sasaki potrebbe essere una mossa cruciale se vogliono essere competitivi nel 2025.

PROSSIMO: Insider fornisce aggiornamenti su Vladimir Guerrero Jr.