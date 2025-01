I Boston Celtics dovrebbero essere i favoriti nelle scommesse sul campionato?

I Boston Celtics sono entrati venerdì con le quote più basse sul tabellone (+200) per vincere nella NBA. SCOMMESSA ESPN.

Ma davvero i Celtics dovrebbero essere i favoriti? Anche se i Celtics hanno giocato bene nel complesso in questa stagione, ci sono due squadre che sono state nettamente migliori nel primo tempo. I Celtics attualmente hanno tante sconfitte sul 28-12 quante i Thunder (34-6, +250 per vincere) e i Cavaliers (34-6, +750 per vincere) messi insieme. In effetti, sia i Thunder che i Cavs sono stati in grado di vincere da 70 a 40 partite. Ogni.

I Celtics si preparano alla partita di venerdì contro gli Orlando Magic dopo aver perso tre delle ultime cinque partite e sei su 12. Le ultime tre sconfitte sono arrivate per un totale di 43 punti, con ciascuna sconfitta di almeno 13 punti, inclusa la sconfitta per 10-31 di mercoledì. ai Raptor.

Perché i Celtics sono ancora favoriti per la vittoria?

In parte è inerzia. I Celtics hanno vinto il campionato dell’anno scorso con una certa regolarità. Hanno vinto la Eastern Conference con ben 14 partite ed erano a sette partite di distanza dai Thunder in the West per il miglior record della NBA. Non sono mai stati veramente sfidati nemmeno nei playoff, vincendo 16 delle 19 partite nel percorso verso il titolo. Hanno poi vinto 16 delle prime 19 partite in modo dominante all’inizio di questa stagione, e la storia era che erano la classe della NBA.

Nell’ultimo mese e mezzo, mentre il mondo dello sport si faceva strada verso la fine della stagione NFL e i College Football Playoff, è persistita la mentalità secondo cui i Celtics sono ancora “campioni in attesa”… in gran parte sotto il radar . Nessuno ne parlava molto, il che ha permesso alla loro aura da campionato di rimanere sostanzialmente intatta fino alle ultime partite.

Attacco: affidamento eccessivo alla tripla

I Boston Celtics guidano la NBA nel numero di tiri da 3, tentandone quasi 50 a partita, sei in più di qualsiasi altra squadra. Foto AP/Michael Dwyer

Quindi ora le persone prestano una certa attenzione. E se guardi più da vicino, ci sono diversi segnali di pericolo per questi Celti. La scorsa stagione hanno guidato l’NBA nella classifica offensiva della squadra (123,2 punti per 100 possedimenti). Hanno ancora il terzo miglior attacco della NBA in questa stagione con 119,7 punti su 100, ma sono l’unica squadra della NBA a tirare di più da oltre l’arco (49,3 3PA) che da dentro l’arco (41,6 2PA) a partita. Quando si realizzano tre punti, possono pareggiare le squadre appena fuori dal campo. Ma contro una difesa di qualità, o quando è semplicemente una serata di tiro più fresca, i Celtics al momento non hanno un attacco abbastanza equilibrato per vincere quelle partite.

E semplicemente non tirano in modo così efficace dal profondo, classificandosi al 15° posto nella NBA con una percentuale da 3 punti del 36,2%. Di conseguenza, i Cavaliers leader dell’Est stanno realizzando solo 1,7 tiri da 3 in meno a partita rispetto ai Celtics (16,2 3PG contro 17,9 3PG), anche se i Cavs stanno effettuando quasi nove tentativi in ​​meno a partita (40,5 3PA contro 49,3 3PA). I Cavs hanno molto più equilibrio, con due lunghi di calibro stellare in Evan Mobley e Jarrett Allen oltre alle loro due guardie stellari in Donovan Mitchell e Darius Garland. Di conseguenza, hanno quasi eguagliato il volume di 3 punti dei Celtics, ma hanno anche le migliori percentuali di tiro della NBA sia dall’interno (58,6 2P%) che dall’esterno (39,9 3P%) dell’arco.

Difesa: il tuono è migliore

E dall’altra parte del campo, i Celtics sono scesi dal terzo posto nella classifica NBA della scorsa stagione al settimo (110,8 punti per 100 possedimenti), mentre il loro acerrimo rivale Thunder domina il campionato in difesa. Il loro punteggio difensivo di 103,6 punti per 100 possedimenti è quasi quattro punti migliore rispetto al secondo classificato Magic e ben sette punti migliore rispetto ai Celtics.

I Thunder hanno mantenuto la loro difesa dominante nonostante i continui infortuni subiti contemporaneamente da uno o entrambi i loro grandi fuoriclasse. Chet Holmgren è stato uno dei principali bloccanti della NBA (2,6 BPG) prima di infortunarsi all’anca in 10 partite, e Isaiah Hartenstein è stato uno dei principali rimbalzisti della NBA (12,2 RPG) nelle 24 partite giocate tra di loro. infortunio. Ma i Thunder non avevano entrambi i loro grandi giocatori allo stesso tempo, soffocando i Cavaliers giovedì sera nonostante non avessero nessuno dei due.

Angoli del futuro

giocare 2:44 Il gioco da 40 punti di SGA alimenta i Thunder nella disfatta dei Cavs 18. Il gioco da 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander porta i Thunder alla vittoria dominante sui Cavaliers.

Molti non credono che conti quello che succede nella stagione regolare, che contano solo i playoff. E fino all’inizio dei playoff, l’unico ricordo che la gente ha dei Celtics è la loro corsa dominante verso il campionato. Ma i Cavaliers (+750) e i Thunder (+200) sono entrambi costruiti per giocare con uno stile e un’efficienza che storicamente sono stati migliori nei playoff rispetto a quello che i Celtics ci hanno mostrato in questa stagione facendo affidamento sui 3 per segnare.

Anche se i Celtics si sono ritagliati un posto come uno dei primi tre contendenti per il campionato di quest’anno, le loro quote attuali non li rendono un buon valore futuro rispetto agli altri due. I Thunder sono a ovest, dove non c’è nessun’altra squadra dominante in questa stagione, quindi hanno un percorso più chiaro verso il campionato rispetto ai Celtics, e poiché condividono una conferenza con i Cavaliers, Boston dovrebbe potenzialmente passare attraverso entrambi i Cleveland. e Oklahoma City per vincere il campionato.

Thunder e Cavaliers hanno valori di scommessa migliori

Considerando questo percorso, e dato che hanno ancora quote più lunghe, i Thunder hanno un valore migliore a +250 rispetto ai Celtics a +200. Nel frattempo, i Cavs potrebbero non avere l’esperienza dei Celtics, ma hanno mantenuto il loro dominio abbastanza a lungo da essere almeno un co-favorito fuori dalla Eastern Conference. In questo momento, però, stanno ottenendo molta più energia dei Celtics, rendendoli il miglior valore tra i primi tre contendenti al campionato.