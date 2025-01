I Browns rivelano una battuta d’arresto significativa per Deshaun Watson

Il periodo del quarterback Deshaun Watson con i Cleveland Browns è stato deludente, e ora è peggiorato.

Secondo un comunicato ufficiale della squadra, Watson, che si era strappato il tendine d’Achille nella settima settimana, aveva avvertito qualche fastidio alla stessa caviglia e ora si sa che si è rotto nuovamente il tendine.

“I risultati della risonanza magnetica hanno mostrato una nuova rottura del tendine d’Achille. … Il tempo di recupero di Watson e il ritorno allo status di giocatore sono incerti e probabilmente perderà molto tempo durante la stagione 2025”, si legge nella dichiarazione, tramite l’insider della NFL Network Ian Rapoport.

Da quando è stato ceduto ai Browns nel 2022, Watson ha giocato solo 19 partite in tre anni.

Che sia stato per squalifica o per infortunio grave, non è sceso in campo.

Diventa ancora più difficile per i Browns se si considera l’ampio contratto garantito ottenuto dal QB.

Ora, il futuro della posizione è ancora più in aria a Cleveland, ed è difficile dire dove andrà il franchise da qui.

I Browns potrebbero firmare o scambiare con un potenziale quarterback del bridge, come Kirk Cousins, per mantenere la linea finché non troveranno un futuro titolare a lungo termine?

La buona notizia per i fan dei Browns è che sono guidati dal due volte allenatore dell’anno della NFL Kevin Stefanski.

Supponendo che riescano a trovare un potenziale cliente di talento, magari con la scelta numero 2 nel Draft NFL 2025, un veterano stabile, o entrambi, Stefanski probabilmente può aiutare a mantenere le cose a galla per ora.

