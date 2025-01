I capi attivano 1 gioco offensivo da IR

I capi di Kansas City inseguono uno storico terzo uguale al Super Bowl -quando incontrano Philadelphia Eagles.

Dalla fine di dicembre 2023, Chiefs ha perso solo una partita quando ha giocato i clienti abituali e hanno sempre trovato il modo di vincere partite a un punteggio a un punteggio.

Mentre i Chiefs si sono evoluti dall’avere una violazione di una stella a qualcuno che fa un sacco di piccole recitazione aggiunta, sono stati senza alcuni registi dall’inizio di questa stagione, incluso l’ampio ricevitore Skyy Moore.

Ora potrebbero avere Moore disponibile per incontrare le aquile.

“Chiefs nomina Skyy Moore per il ritorno dalla riserva ferita”, ha scritto Aaron Wilson del KPRC 2 Houston su X.

#CHIEFS Designare Skyy Moore per il ritorno dalla riserva danneggiata – Aaron Wilson (@aaronwilson_nfl) 30 gennaio 2025

Moore è uscito dalla fine di ottobre quando ha subito un infortunio muscolare di base, e in sei partite in questa stagione non ha trovato un solo passaporto mentre si preparava solo tre volte.

L’anno scorso ha avuto 21 catture in 244 yard e un touchdown, e la stagione prima, come un debuttante, ha catturato 22 passaporti in 250 yard.

Kansas City sta vincendo in questi giorni con la difesa e dovrà trattenere Philadelphia a correre Saquon Barkley, che si è precipitato per oltre 2.000 metri nella stagione regolare, sotto controllo di vincere.

Kansas City ha terminato il quarto della stagione regolare in punti consentiti, pareggiato al quarto in iarde all’anno. Il controllo delle prove consentite e l’ottava in cortili pericolosi totali abbandonati e durante un tratto di cinque partite a fine novembre e dicembre non hanno rinunciato a non più di 19 punti a nessun avversario.

PROSSIMO: Dan Orlovsky ha una forte convinzione nel perché i fan balbettano contro i boss