I capi dicono che “non è ancora finito” nel primo gioco per il titolo NFC dal ’91

DETROIT – Dopo che Terry McLaurin ha terminato la conferenza stampa post partita dei Washington Commanders, è sceso dal palco e ha gridato che il franchise era in lavorazione da 33 anni.

“Wooooo!” gridò McLaurin, agitando i pugni e sorridendo mentre scompariva fuori dalla porta.

Quell’emozione accompagnò la vittoria per 45–31 di Washington sui Detroit Lions, che diede alla franchigia la sua prima apparizione nell’NFC Championship Game dalla stagione 1991. Fu la siccità più lunga della conferenza, un’infamia che ora appartiene ai rivali Dallas Cowboys (1995). ).

“Non abbiamo ancora finito”, ha detto McLaurin.

La gioia poteva essere ascoltata dentro e fuori dallo spogliatoio dei Commanders, con dignitari come l’ex allenatore di Washington Joe Gibbs, l’azionista di minoranza dei Commanders Magic Johnson, la stella dell’NBA Kevin Durant e il pluripremiato attore Jeffrey Wright che festeggiavano.

Il direttore generale dei Commanders Adam Peters ha camminato per gli spogliatoi abbracciando vari giocatori nella sua prima stagione. Il comproprietario Mitch Rales ha schiaffeggiato e abbracciato i giocatori mentre entravano negli spogliatoi e ha condiviso un lungo abbraccio con McLaurin.

E il co-proprietario Josh Harris ha detto ai giornalisti del Team 980 e dell’Athletic che “sono così felice per il DMV (Distretto di Columbia, Maryland e Virginia) … Siamo una squadra del destino”.

Stasera apparteneva a una squadra che un anno fa aveva registrato un record di 4-13 e che ora giocherà contro i Los Angeles Rams o i Philadelphia Eagles la prossima settimana nella partita del campionato NFC. La sua base di fan ha sopportato non solo un brutto periodo, ma un brutto paio di decenni.

Dal 1981 al 1991, l’organizzazione vinse tre Super Bowls e partecipò al quarto. Ma dal 1992 al 2023, Washington ha posseduto la quarta peggiore percentuale di vittorie della NFC.

“Sono così emozionato non solo per me stesso ma per la mia squadra, in particolare per i ragazzi che sono stati qui negli ultimi due anni e hanno fatto parte di squadre non così buone per sperimentare tutto questo”, ha detto Brian Robinson Jr.. . “È incredibile.

Eppure eccoli qui, a una stagione dall’inizio di quella che avrebbe dovuto essere una ricostruzione sotto la guida dell’allenatore del primo anno Dan Quinn. Preferiva la parola “ricalibrare”, ma ringiovanito potrebbe essere un termine migliore adesso.

“È pazzesco”, ha detto il linebacker di Washington Bobby Wagner, nato nel 1990, 19 mesi prima dell’ultimo titolo del Super Bowl dell’organizzazione.

I Commanders si preparano all’NFC Championship Game con sette vittorie consecutive. Foto AP/Seth Wenig

Il capo della sicurezza Jeremy Reaves, che fa parte della squadra dal 2018, stava facendo una domanda su un compagno di squadra quando ha deviato la sua risposta mentre elaborava il momento.

“Amico, è fantastico”, ha detto Reaves. “Non riesco nemmeno a immaginarlo. Nessuno pensava che saremmo stati qui. Andiamo!”

Ma sono qui in parte grazie a Jayden Daniels, che diventa il sesto quarterback esordiente a raggiungere la partita di campionato. Gli altri cinque hanno perso. Ma Daniels ha dimostrato di essere diverso durante tutto l’anno. È stato così anche sabato sera, quando ha completato 22 dei 31 passaggi per 299 yard e due touchdown. Ha anche corso 16 volte per altre 51 yard.

Daniels si è connesso su due quarti down pass per coronare il touchdown drive.

“È così composto e così composto”, ha detto Austin Ekeler di Daniels. “Ogni settimana penso, amico, questo ragazzo è davvero bravo. So che posso aspettarmelo, ma dimostra più e più volte di avere un enorme gene della frizione e lo dimostra continuamente.”

I compagni di squadra hanno abbracciato Daniels fin dall’inizio, sottolineando il lavoro che ha svolto, mettendosi davanti a ogni giocatore ogni giorno, e il talento che hanno visto sul campo. Si meravigliano ancora di lui e sanno cosa significa per il franchise.

“Sapevo che Jay era pronto, il primo giorno”, ha detto Robinson. “Sapevo che era pronto non solo per tutto, per tutte le grandi cose che ha fatto quest’anno, ma anche per i playoff e i grandi momenti”.

Wagner ha giocato due partite del campionato NFC con i Seattle Seahawks, vincendole entrambe. Sentiva che questa squadra aveva la possibilità di ottenere più del previsto durante una serie di tre sconfitte consecutive che hanno abbassato il suo record a 7-5.

“Non ho visto nessuno vacillare. Non ho visto nessuno abbassare la testa”, ha detto Wagner della sbandata. “Tutti arrivavano sempre più rilassati. Avevamo i nostri punti di forza e abbiamo avuto momenti in cui non vincevamo. Tutti sono diventati più responsabili”.

Da allora Washington non ha più perso, vincendone sette di fila. Daniels non è l’unica matricola a contribuire. Mike Sainristil, una scelta del secondo turno, ha iniziato la stagione come un angolo di nichel, ma è stato spostato fuori quando la squadra aveva bisogno di più aiuto. Ha consolidato la posizione e sabato ha ottenuto due passaggi.

La leadership – e il contributo sul campo di veterani come Wagner, Ekeler e il tight end Zach Ertz, che ha ricevuto cinque passaggi per 28 yard e un touchdown contro i Lions – sono stati preziosi. I Commanders hanno un giocatore eccezionale in McLaurin, che ha ricevuto una presa da 58 yard per un touchdown, il suo 15esimo punteggio della stagione. E hanno molti giocatori che comprendono i loro ruoli e li soddisfano.

I giocatori parlano fin dalla primavera del loro legame, che si è rafforzato nelle cinque partite precedenti, vinte all’ultimo secondo o all’ultima giocata.

“Siamo dei grandi battitori, siamo equilibrati e crediamo l’uno nell’altro”, ha detto Wagner. “Abbiamo una fiducia reciproca che non è facile da trovare.

Nel frattempo, Quinn voleva concentrarsi sul momento e non farsi prendere da ciò che significava la vittoria di sabato.

“Ci sarà tempo per guardare indietro e pensare”, ha detto Quinn, “ma non ci sono ancora.”