I cardinali rivelano lo status di Kyler Murray per la prossima stagione

Con gli Arizona Cardinals che inciampano in un finale di 8-9 in questa stagione, ci sono state alcune voci secondo cui il quarterback Kyler Murray potrebbe non essere un membro del loro roster all’inizio della prossima stagione.

È la terza stagione consecutiva che perdono i playoff, quindi il loro roster potrebbe apparire molto diverso in una manciata di mesi.

Ma secondo Darren Urban, l’allenatore Jonathan Gannon ha detto che Murray sarà “al 100%” membro dei Cardinals per la prossima stagione.

SU @BurnsAndGamboA Gannon è stato chiesto se Kyler Murray sarebbe stato il quarterback dei Cardinals nel 2025. “100 per cento.” — Darren Urban (@Cardschatter) 6 gennaio 2025

Murray ha avuto una stagione solida, lanciando per 3.851 yard e 21 touchdown completando il 68,8% dei suoi tentativi di passaggio, e ha aggiunto 572 yard e cinque touchdown a terra.

Apparentemente si è lasciato alle spalle l’infortunio al legamento crociato anteriore (ACL) di due anni fa ed è tornato alla forma che lo ha visto vincere due Pro Bowls nel 2020 e nel 2021.

Almeno in superficie, sembrerebbe sciocco per i Cardinals scambiare Murray: avranno solo la scelta numero 16 nel prossimo draft NFL, e il resto del loro roster ha del potenziale.

Anche se il wide receiver esordiente Marvin Harrison Jr. ha avuto alcuni problemi, ha accumulato 885 yard e otto touchdown, mentre il tight end Trey McBride ha contribuito con 1.146 yard e il running back James Connor si è precipitato per 1.094 yard e otto touchdown.

Murray ha più di 27 anni, quindi dovrebbe avere almeno diversi anni di calcio ad alto livello rimasti in lui, e forse il numero 1. La sedicesima scelta potrebbe non dare una stella, ma potrebbe dare all’Arizona un solido titolare che aiuterà subito.

