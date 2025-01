I Cavaliers hanno interrotto la serie di 15 vittorie consecutive dei Thunder, portando la propria a 11

CLEVELAND – Dopo che i Cavaliers hanno vinto l’undicesima vittoria consecutiva mercoledì sera con un emozionante trionfo per 129-122 sui Thunder nella partita più attesa della stagione regolare, l’allenatore di Cleveland Kenny Atkinson è entrato negli spogliatoi e ha ricevuto un messaggio dai suoi giocatori.

“I giocatori dicevano: ‘Non abbiamo vinto questa partita l’anno scorso'”, ha detto Atkinson.

In una notte, la pietra miliare della franchigia, Donovan Mitchell, ha tirato 3 su 16, Evan Mobley e Jarrett Allen – che insieme hanno segnato 46 punti e 21 rimbalzi – sono stati feroci all’interno, combattendo ripetutamente più difensori dei Thunder per afferrare o sorvolare rimbalzi offensivi. buttare giù facile da schiacciare. Darius Garland, che la scorsa stagione aveva a che fare con una mascella rotta e effetti persistenti, ha segnato 18 punti e 7 assist, incluso un recupero del pareggio nei secondi finali.

Di conseguenza, Cleveland ha posto fine alla serie di 15 vittorie consecutive di Oklahoma City ed è migliorata fino a 32-4, un ritmo che ha eguagliato il record di 73 vittorie della stagione regolare 2015-16 dei Golden State Warriors.

“Questo parla solo della nostra crescita”, ha detto Mitchell. “Ho detto a tutti dopo la partita che come unità non abbiamo vinto questa partita l’anno scorso. … Tutti quelli che sono entrati hanno fatto qualcosa di positivo per avere un impatto sulla partita, che si trattasse di segnare, rimbalzare, difendere, qualunque cosa fosse.” Questa è una vittoria di squadra e questo richiederà che noi fossimo la squadra che vogliamo essere.

“E onestamente, amico, è una grande vittoria. Penso che ne siamo tutti entusiasti, e ovviamente è una partita e non c’è nessun campionato da vincere stasera, ma è qualcosa di cui essere orgogliosi.”

È solo la prima settimana intera di gennaio, ma l’entusiasmo e la preparazione per questa partita, con due squadre al passo per 70 vittorie, le hanno dato la sensazione di essere giocata in primavera. Il fatto che entrambe le squadre non giocassero da domenica, concedendo loro due giorni interi per prepararsi, ha contribuito a creare quella che entrambi gli allenatori hanno definito un’atmosfera “elevata”, vista come un’opportunità per le loro giovani squadre di imparare e crescere in anticipo, per quello che sperano che ci saranno corse profonde dopo la stagione.

“È fantastico”, ha detto Atkinson riferendosi all’energia che circonda il gioco durante la sua conferenza stampa pre-partita. “È come essere nel torneo NCAA. È come, ‘Amico, ce l’abbiamo fatta.’ C’è un tale fermento.”

Nonostante tutto l’accumulo che ha portato al gioco, il prodotto è più che all’altezza. È stato un emozionante avanti e indietro con 30 cambi di vantaggio, otto pareggi, molta azione end-to-end e molto movimento di palla. Mentre molti hanno contribuito alla vittoria di Cleveland – da Max Strus e Ty Jerome, che si sono uniti per andare 12 su 14 per 32 punti dalla panchina al rimbalzo e al gioco di Garland – ciò che risalta di più è stata la continua ascesa di Mobley.

Il lungo del quarto anno ha dato il massimo ai Thunder su entrambi i fronti, segnando 21 punti al tiro 8 su 13, 10 rimbalzi, 7 assist, un recupero e un muro in 35 minuti. Ha ripetutamente dato problemi a Oklahoma City quando attaccavano il canestro, e questo è un segno di quanto sia cresciuto dalla scorsa stagione sul possesso più grande della partita – con Cleveland in vantaggio di 3 a poco più di un minuto dalla fine – Mobley. isolato in cima alla chiave, colpì Isaiah Hartenstein al petto e finì su di lui mettendo il gioco fuori portata.

“Finalmente hanno imparato chi è Evan Mobley e hanno molto da imparare”, ha detto Allen del pubblico nazionale che guardava la partita. “Ha fatto tutto per noi. In difesa, si è fermato. In attacco, abbiamo letteralmente impostato il gioco dei passaggi, gli abbiamo dato la palla e gli abbiamo detto di andare al lavoro, e alla fine ci ha dato un grande secchio. Quindi stanno imparando su di lui.”

È stata un’opportunità di apprendimento per i Thunder. Il candidato MVP Shai Gilgeous-Alexander aveva 31 punti ma ha impiegato 27 tiri per ottenerli, mentre Jalen Williams aveva 25 punti e 9 assist in una grande prestazione in rimbalzo contro i Boston Celtics domenica.

“È molto chiaro che apparteniamo a questo posto. Non penso che stiamo aspettando che i media nazionali dicano, ‘Oh, appartiene.’ Penso che lo sapessimo, ma bisogna dimostrarlo, siamo andati 31-4, la gente ancora non crede che abbiamo vinto oggi, la gente ancora non ci crede.” Donovan Mitchell

Mentre i Thunder lottavano per mantenere Mobley e Allen sul tabellone, la presenza di Chet Holmgren, alto 7 piedi e 3, più l’asso difensivo Alex Caruso, a bordo campo in abiti civili, ricordava quanto fosse diverso il potenziale incontro tra i due. Le squadre potrebbero dare un’occhiata tra qualche mese, entrambe saranno pienamente operative.

È stata anche la seconda partita di alto profilo che i Thunder hanno perso nelle ultime settimane, perdendo le finali della Coppa NBA – anche se non contava in classifica – contro i Milwaukee Bucks. Gilgeous-Alexander ha alzato le spalle quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa da imparare dai due giochi, o se ci fosse qualcosa in comune tra loro.

“No,” disse. “Abbiamo perso solo due volte in un mese e mezzo. È un peccato che queste siano partite di altissimo livello, ma come ho detto, siamo umani. Non possiamo essere perfetti. E accetterò di perdere due volte in un mese e mezzo. un mese e mezzo, non importa a che stadio ci siano le partite.”

Per i Cavaliers, tuttavia, è stata una partita di alto profilo che ha ulteriormente rafforzato la loro convinzione di essere in tutto e per tutto il contendente al titolo che il loro record suggerisce.

“È molto chiaro che questo è il posto a cui apparteniamo”, ha detto Mitchell. “Non penso che stiamo aspettando che i media nazionali dicano, ‘Oh, appartiene.’ Penso che lo sapessimo per noi, ma devi andare là fuori e dimostrarlo.

“Siamo andati 31-4, la gente ancora non ci crede. Vinciamo stasera, la gente ancora non ci crede. Dobbiamo solo continuare a essere noi”.