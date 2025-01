I Celtics consegnano ai Warriors la peggiore sconfitta casalinga dal 1962

Jayson Tatum ha segnato 22 punti, Kristaps Porzingis 18 punti e i Boston Celtics hanno regalato ai Golden State Warriors la peggiore sconfitta casalinga degli ultimi 40 anni con una vittoria per 125-85 lunedì.

I Celtics si sono costruiti subito un vantaggio a doppia cifra e hanno chiuso la partita con un vantaggio di 43-24 nel terzo quarto.

Jaylen Brown ha aggiunto 17 punti e Payton Pritchard 14 punti per Boston.

Stephen Curry ha segnato 18 punti per guidare Golden State. I Warriors hanno tirato con il 34,8% dal campo e Andrew Wiggins ha effettuato solo 1 tiro su 11.

I Warriors persero in casa di almeno 40 punti per la sesta volta da quando si trasferirono in California nel 1962 e la prima volta dalla sconfitta per 149-104 contro Dallas il 15 gennaio 1985.

Da asporto

Celtici: Boston ha iniziato bene il suo viaggio di quattro partite, entrando in partita con un allungamento di 3-4. I Celtics sono arrivati ​​presto in vantaggio e non sono mai stati minacciati per il resto del percorso.

Guerrieri: I Warriors, short-handed, hanno perso un altro giocatore chiave con Draymond Green (polpaccio) che si è unito a Jonathan Kuminga (caviglia) e Brandon Podziemski (addominale) a bordo campo. Senza quei giocatori non ne avevano abbastanza per tenere il passo con i campioni in carica.

Un momento cruciale

I Warriors sono andati avanti in 7:32 nel primo e nel secondo quarto senza segnare, trasformando un vantaggio di due punti in un deficit di 13 punti che non sono mai riusciti a superare.

Statistica chiave

12.5. I Warriors hanno tirato 24 su 3 da 3 punti nel primo tempo, la loro seconda percentuale più bassa nel primo tempo con almeno 20 tentativi a partita dall’inizio della stagione 1996-97. Golden State ha tirato 2 su 22 (9,1%) nella sconfitta contro Brooklyn il 5 febbraio 2020.

Prossimo

Entrambe le squadre giocheranno mercoledì, quando i Celtics visiteranno i Los Angeles Clippers e i Warriors visiteranno Sacramento.

Rapporto dell’Associated Press.

