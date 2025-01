I Chargers ingaggiano l’RB Ezekiel Elliott per allenarsi con la squadra per i playoff

I Los Angeles Chargers hanno aggiunto una presenza di veterani all’attacco prima dell’inizio dei playoff della NFL. Secondo Jordan Schultz, insider di FOX Sports NFL, sono in procinto di ingaggiare il running back Ezekiel Elliott nella loro squadra di allenamento.

Prima dell’ultima settimana della stagione regolare, i Dallas Cowboys rinunciarono a Elliott su sua richiesta. Con i Cowboys già eliminati dalla contesa post-stagionale, il 29enne voleva firmare con una squadra che potesse arrivare ai playoff.

I Chargers daranno il via alla corsa alle wild card sabato quando visiteranno gli Houston Texans per la prima partita del fine settimana.

Nella prima stagione sotto Jim Harbaugh, i Chargers si impegnarono a far correre la palla con JK Dobbins e Gus Edwards. Tuttavia, entrambi i difensori hanno recentemente sofferto di infortuni. Dobbins ha saltato quattro partite a dicembre per un infortunio al ginocchio, mentre Edwards è stato fuori nelle ultime due settimane per un infortunio alla caviglia.

Elliott e Dobbins giocarono entrambi nell’Ohio State e affrontarono Harbaugh, che all’epoca era l’allenatore capo del Michigan.

Dopo essere tornato ai Cowboys in questa stagione, Elliott è stato principalmente il backup di Rico Dowdle. Ha registrato un record di 74 carry per 226 yard e tre touchdown veloci in 15 partite. Ha giocato in sei partite post-stagionali in carriera, per un totale di 393 yard di corsa e due touchdown.

