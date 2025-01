I Chicago Bulls hanno intenzione di ritirare la maglia dell'”eroe della città natale” Derrick Rose la prossima stagione

I Chicago Bulls hanno intenzione di rinunciare alla maglia di Derrick Rose la prossima stagione.

La squadra ha detto che il presidente e direttore generale Michael Reinsdorf ha notificato personalmente sabato al prodotto di Chicago ed ex MVP che la sua scelta numero 1 sarebbe stata inviata per tutta la stagione 2025-26. Rose si unisce a Michael Jordan (23), Scottie Pippen (33), Jerry Sloan (4) e Bob Love (10) come gli unici giocatori dei Bulls ad aver ritirato il proprio numero.

Il team ha affermato che maggiori dettagli verranno rilasciati in seguito.

“Derrick è sia un eroe della sua città natale che un simbolo di un’intera era del basket dei Bulls”, ha detto il presidente Jerry Reinsdorf in una nota.

L’annuncio arriva lo stesso giorno in cui onorano i Bulls Rose, ritiratosi a settembre dopo 16 stagionicon un tributo prima e durante la partita contro i New York Knicks.

Dovevano svelare la “Derrick Rose Experience” nell’atrio dello United Center, che presenterà cimeli della sua carriera. I giocatori di entrambe le squadre dovevano indossare maglie da tiro a tema con “1.4.25” che simboleggiava la data insieme ai numeri che indossava con i Bulls, i Knicks e la Simeon Career Academy di Chicago. Dovevano esserci momenti durante la partita in cui Rose, la sua famiglia e i suoi compagni di squadra venivano riconosciuti.

Rose, la scelta numero 1 in assoluto nel Draft NBA 2008, è passato da Rookie of the Year ad All-Star a NBA MVP nelle sue prime tre stagioni. Rimane l’MVP più giovane del campionato e lo ha vinto quando aveva 22 anni.

Un grave infortunio al ginocchio nei playoff del 2012 lo ha costretto a saltare quasi due stagioni intere e ha preso in considerazione l’idea di rinunciare alla partita più volte a causa di altri problemi di infortunio.

Rose ha segnato una media di 17,4 punti e 5,2 assist in 723 partite della stagione regolare. Aveva una media di 21 punti a partita prima di rompersi il legamento crociato anteriore 12 anni fa e 15,1 punti a partita nelle stagioni successive.

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)

SEGUIRE Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua esperienza FOX Sports Derrick Rose Chicago Bulls Associazione Nazionale Pallacanestro