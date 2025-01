I Chiefs puntano su Barkley degli Eagles in vista del campionato NFC

ASHBURN, Virginia. È la stessa cosa che volevano fare nei loro primi due incontri: fermare Saquon Barkley. È anche quello che loro e tutte le altre squadre non sono riuscite a fare per tutta la stagione.

“Lo fa contro tutti”, ha detto giovedì il coordinatore difensivo di Washington Joe Whitt Jr..

Ma affinché i Chiefs (14-5) sconfiggano i favoriti Eagles (15-3) alle 15:00 ET di domenica, controllare Barkley sarà un must.

In due partite contro Washington, Barkley corse per un totale di 296 yard e quattro touchdown. Ma c’era un’ampia disparità nelle sue corse: delle sue 55 corse, 26 guadagnavano 2 yard o meno. Ma ha anche aggiunto tre carry per 130 yard e tre touchdown.

Barkley corse per 2.005 yard durante la stagione regolare e fu considerato MVP per tutto l’anno. Poi, nella vittoria per 28–22 sui Los Angeles Rams nel turno di divisione dei playoff, Barkley corse 26 volte per 205 yard e due touchdown.

“Prova e basta a prenderlo”, ha detto il linebacker di Washington Bobby Wagner. “Questa sarà la nostra chiamata ad essere disciplinati durante tutta la partita. Ha il talento per interrompere la corsa in qualsiasi momento e dobbiamo assicurarci che ciò non accada”.

La difesa di Washington si è classificata al 30esimo posto nelle yard di corsa consentite a partita e al 28esimo in yard per carry. I Chiefs concessero 206 yard nella sconfitta per 26-18 a Philadelphia il 10 novembre e 211 nella vittoria per 36-33 sugli Eagles il 22 dicembre.

“È difficile fermarsi”, ha detto l’allenatore di Washington Dan Quinn.

I Chiefs hanno anche chiarito che l’offensiva degli Eagles è pericolosa non solo per Barkley. Il quarterback Jalen Hurts si è precipitato 13 volte per 80 yard in cinque quarti contro Washington (ha subito una commozione cerebrale nel primo quarto del secondo incontro e non è tornato).

Se Bates fosse ferito dall’infortunio al ginocchio subito contro i Rams, ciò potrebbe aiutare Washington a concentrarsi maggiormente su Barkley. Tuttavia, i Chiefs fanno affidamento su contrasti offensivi e ricevitori efficaci come Devonta Smith e AJ Brown. Tutto questo dietro una linea che molti consideravano la migliore della NFL.

“Ci sono problemi di cui dobbiamo assicurarci di occuparci”, ha detto Whitt.

E Whitt ha chiarito come i comandanti volessero prevenire il dolore.

“Lo tratteremo come un running back e lo colpiremo in quel modo, quindi è una loro decisione se vogliono farlo colpire come colpisce. Se non continuano così, lo terranno in tasca, lo terranno in tasca”, ha detto.

Non che gli Eagles fossero sorpresi di sentire quei commenti. L’allenatore degli Eagles Nick Sirianni ha detto che è quello che ogni squadra ha cercato di fare.

“In definitiva, stiamo attenti a come lo utilizziamo e a come pensiamo ad ogni giocata perché sappiamo quanto sia importante averlo in campo”, ha detto Sirianni. “Ma non mi aspetterei altro. Jalen sa come prendersi cura di se stesso e noi sappiamo come aiutarlo a farlo, proprio come va il piano.

Ma l’attenzione dei comandanti inizierà con Barkley.

“Ogni volta che ho allenato contro di lui, c’era enfasi”, ha detto Quinn, che ha affrontato Barkley sei volte come coordinatore difensivo dei Dallas Cowboys. Come membro dei New York Giants, Barkley aveva una media di 49,3 yard di corsa a partita contro i Cowboys, non tra le prime 81.

Ma Quinn ha avuto un assaggio di ciò che Barkley può fare a novembre. Dopo che Washington lo ha mantenuto a 70 yard su 20 carry nel quarto quarto, Barkley ha guadagnato 110 yard su 11 carry nel quarto, due dei quali hanno portato a touchdown. Nel secondo incontro, Barkley corse per 123 yard e due touchdown nel primo tempo, con una serie di punti da 68 yard. Tuttavia, i Chiefs lo hanno mantenuto a 27 yard su 16 nel secondo tempo.

“Sono le giocate esplosive che può fare”, ha detto Quinn. “Ha anche un raro cambio di direzione. Ha la velocità di un dorso piccolo e le dimensioni di un dorso grande. È una combinazione insolita, ma non è la stazza di questo ragazzo ad essere così potente. Sono entrambe le cose.”

Più tardi, nella conferenza stampa di Whitt, gli fu chiesto se Barkley sembrava ringiovanito giocando con il Philadelphia dopo essere stato con i Giants per le prime sei stagioni.

Whitt ha risposto: “Mi è sempre sembrato bello”.