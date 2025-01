I Chiefs terranno a bada i Bills per avanzare al loro terzo Super Bowl consecutivo

KANSAS CITY, Missouri – I Kansas City Chiefs sono stati discreti nella loro ricerca della storia, riconoscendo la loro possibilità di diventare la prima squadra della NFL a vincere tre titoli consecutivi nell’era del Super Bowl, ma non dicendo molto altro.

Tutto è cambiato negli istanti successivi alla vittoria per 32-29 dei Chiefs sui Buffalo Bills nell’AFC Championship Game di domenica che li ha portati al Super Bowl LIX di New Orleans contro i Philadelphia Eagles.

Dal palco costruito in tutta fretta all’Arrowhead Stadium, dove cadevano coriandoli, Patrick Mahomes ha parlato non solo per se stesso ma anche per i suoi compagni di squadra quando ha detto: “Sono entusiasta di arrivare a New Orleans e provare a fare la storia”.

I Chiefs sono la nona squadra della NFL a vincere il Super Bowl consecutivamente, ma sono la prima squadra a tornare per la terza stagione consecutiva.

“È un risultato straordinario”, ha detto il presidente dei Chiefs Clark Hunt. “È difficile anche esprimere a parole cosa significhi avere l’opportunità di essere qui tra due settimane a New Orleans. Così speciale.”

Alla domanda sul perché le prime otto squadre che hanno provato il three-peat hanno fallito, Hunt ha detto: “Penso che sia perché quelle squadre non avevano la combinazione di Andy Reid e Patrick Mahomes”.

I Chiefs hanno dovuto scavare in profondità per fare questa apparizione al Super Bowl. I Chiefs e i Bills si sono scambiati il ​​vantaggio quattro volte, con Kansas City che non ha preso il comando definitivamente fino a quando Harrison Butker non ha calciato un field goal da 35 yard con 3:33 rimasti per rompere il pareggio e dare ai Chiefs i punti vincenti.

I Chiefs hanno quindi dovuto contenere i Bills costringendo Josh Allen a lanciare un passaggio incompleto sul quarto sotto vicino al centrocampo a due minuti dalla fine.

“Sono sempre nervoso quando non ho il pallone tra le mani, ma mi fido così tanto della difesa”, ha detto Mahomes. “Lo hanno fatto tutto l’anno e so che è una grande offesa andarci. contro e Josh ha fatto un sacco di ottime giocate tutta la notte, tutta la stagione, ma credo che (il coordinatore difensivo Steve Spagnuolo) chiamerà il giusto blitz o chiamerà la giusta copertura e i ragazzi porteranno a termine il lavoro e poi qualunque cosa accada, accadrà. Ero molto felice che fosse incompleto e che potessimo passare il tempo dopo.”

I Chiefs finirono 15-2 nella stagione regolare e furono la testa di serie numero 1 nei playoff dell’AFC, ma fu altrettanto dura. Undici delle loro 15 vittorie sono state di un punto.

Considerando lo stretto margine dell’AFC Championship Game e risalente alla stagione 2023, i Chiefs hanno vinto un record NFL di 17 partite consecutive decise da un punteggio.

Il placcaggio difensivo Chris Jones ha detto che è per questo che i Chiefs si sono sentiti così a loro agio nel quarto quarto di una partita serrata contro i Bills.

“Lavoriamo sulle situazioni durante tutto l’anno, ci esercitiamo in situazioni di fine partita, situazioni di due minuti”, ha detto Jones. “Quindi è solo un’altra partita per noi. Siamo molto fiduciosi e… siamo abituati a trovarci in quelle situazioni, quindi ci sentiamo molto calmi, ci sentiamo molto a nostro agio con quello che stiamo correndo, con la sua velocità, il suo ritmo e qualità del gioco.”

La vittoria è stata la 17esima della carriera di Mahomes nei playoff, rompendo un pareggio con Joe Montana e portandolo al secondo posto tra i quarterback. Il leader Tom Brady ha 35 anni.

“Ovviamente è fantastico”, ha detto Mahomes. “Il tuo obiettivo è vincere la postseason, ma ho avuto la fortuna di far parte di molte grandi squadre di calcio con molti ottimi allenatori e una grande organizzazione, e sto solo cercando di massimizzare ogni momento. Non sai mai cosa succede sarà l’ultimo.

“So di essere molto lontano da Tom, quindi proverò qualsiasi cosa per questo.