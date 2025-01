I Chiefs texani eliminano, Mahomes ora 7-0 nel turno di divisione

KANSAS CITY, Mo. – I Chiefs si dirigono verso l’AFC Championship Game per la settima stagione consecutiva. Hanno conquistato il loro posto nella partita per il titolo della conference in questa stagione battendo gli Houston Texans 23-14 nel turno di divisione dei playoff sabato all’Arrowhead Stadium, regalando all’allenatore Andy Reid la sua 300esima vittoria in carriera.

I Chiefs hanno esteso il loro punto di vantaggio a 20-12 all’inizio del quarto quarto su un passaggio di touchdown di 11 yard dal running back Patrick Mahomes al tight end Travis Kelce. Anche se nel corso degli anni i due si sono combinati per touchdown molte volte nei playoff, questo è stato uno dei loro punteggi più spettacolari. Mahomes è stato colpito e stava andando a terra, ma ha passato la palla a Kelce prima di cadere.

I Chiefs hanno chiuso 4-2 nelle ultime sei partite dell’AFC Championship. Entrambe le sconfitte sono arrivate ai supplementari. I Chiefs continueranno la loro ricerca per il terzo titolo consecutivo del Super Bowl contro il vincitore della partita di domenica tra Baltimore Ravens e Buffalo Bills. I texani hanno perso nel girone di divisione per la seconda stagione consecutiva.

Jamie Squire/Getty Images

Descrivi il gioco in due parole: Playoff Kelce. Similmente alla scorsa stagione, quando Kelce eccelleva nella postseason, ha risparmiato di più per i playoff. Il tight end ha portato il gioco di passaggio dei Chiefs che hanno ricevuto sette passaggi per 117 yard, incluso un touchdown da 11 yard nel quarto quarto. Era la sua nona partita di playoff da 100 yard in carriera, legandolo a un record. Kelce, 35 anni, è apparso pieno di energia dopo che lui e diversi giocatori chiave si sono riposati nella settimana 18 quando i Chiefs hanno conquistato la testa di serie nei playoff AFC e un posto wild card con una settimana rimanente nella stagione regolare.

Prestazione più sorprendente: I Chiefs non hanno ottenuto nulla dai ricevitori larghi DeAndre Hopkins, Hollywood Brown e JuJu Smith-Schuster per tre quarti. Nessuna cattura. Sono stati presi di mira tre volte.

Una tendenza preoccupante: I Chiefs fecero pressione su Mahomes anche se i texani non correvano spesso. I texani hanno fatto pressione su Mahomes cinque volte per 13 passaggi nel primo tempo e le cose non sono andate meglio. Questo è stato un problema per i Chiefs per gran parte della stagione. Mahomes è stato esonerato 36 volte durante la stagione regolare. –Adam Teicher

Prossima partita: Partita del campionato AFC contro Bills or Ravens (18:30 ET, 26 gennaio)

Jamie Squire/Getty Images

I texani caddero sullo 0-6 nel turno di divisione e non riuscirono a raggiungere la loro prima partita del campionato AFC. Hanno avuto l’opportunità di mettere a segno il risultato, ma i loro errori non sono stati superati.

I loro errori includevano diversi falli non necessari, otto rigori totali, calci sbagliati e bloccati e il quarterback CJ Stroud è stato esonerato otto volte.

Sotto 13-12 e i Chiefs di fronte al terzo e al gol dell’11 in uno dei momenti più critici della partita, la difesa non è riuscita ad affrontare Mahomes in tempo prima che sparasse un touchdown a Kelce.

Una statistica lampante: Stroud ha affrontato un totale di 23 pressioni in carriera ed è stato sotto pressione sul 56% dei suoi dropback. Le pressioni portarono a otto licenziamenti, stabilendo un record in carriera nella settimana 9 contro i New York Jets.

Ripartizione QB: I numeri di Stroud non erano eccezionali (245 yard e nessun touchdown), ma la sua prestazione ha superato la prova della vista. Ha usato le gambe per estendere il gioco di completamento e arrampicarsi per diversi primi down. I texani sono andati 10 su 17 al terzo down, e tutte le conversioni tranne due sono avvenute perché Stroud ha fatto una giocata. Ma i texani hanno faticato nella postseason per superare l’assenza dei giocatori chiave Stefon Diggs e Tank Dell.

Il buco più grande nel piano di gioco: In difesa di Kelce. Il sette volte All-Pro ha dato fuoco alla difesa dei texani, totalizzando 117 yard in ricezione su 7 ricezioni e un touchdown. Kelce ha giocato una partita nella stagione regolare con almeno 100 yard in ricezione. L’ultima volta è passato per 101 yard contro i Ravens nell’AFC Championship Game del 2023.

Descrivi il gioco in due parole: Errori speciali. L’unità delle squadre speciali ha commesso errori critici che hanno mantenuto i texani in svantaggio per la maggior parte della partita. Sul calcio d’inizio di apertura della partita, Houston ha rinunciato a un ritorno di calcio d’inizio di 63 yard a Nikko Remigio di Kansas City. Ciò ha portato a un field goal dei Chiefs e a un momento di tensione in cui il linebacker Kris Boyd ha spinto l’allenatore delle squadre speciali Frank Ross a bordo campo. Il kicker texano Ka’imi Fairbairn ha mancato un tentativo di field goal nel secondo quarto e un tentativo di punto extra dopo il touchdown di Joe Mixon nel terzo quarto che avrebbe pareggiato il punteggio a 13. — DJ Bien-Aime