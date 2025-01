I Colts assumono Lou Anarum come nuovo DC, dicono le fonti

Gli Indianapolis Colts stanno assumendo Lou Anarum come nuovo coordinatore difensivo, hanno detto fonti ad Adam Schefter di ESPN lunedì.

Anarumo, licenziato dai Cincinnati Bengals a fine stagione, sostituisce Gus Bradley come coordinatore difensivo dei Colts.

I Colts e Bradley si sono separati all’inizio di questo mese dopo che la difesa della squadra non si è mai classificata più in alto del 24esimo posto in punti concessi durante la stagione regolare 2024 ed è passata dal 15esimo in yard consentite durante la prima stagione di Bradley al 29esimo in questa stagione (361,2).

Anarumo è con i Bengals sin dall’assunzione dell’allenatore Zac Taylor nel 2019. Ha giocato un ruolo fondamentale nel passaggio di Cincinnati dalla peggiore squadra dell’AFC North al primo Super Bowl della franchigia in 33 anni.

La difesa di Cincinnati ha faticato in ciascuna delle ultime due stagioni, poiché i Bengals hanno saltato la postseason nel 2023 e nel 2024 dopo aver vinto due campionati di divisione consecutivi e aver effettuato profondi playoff. In questa stagione, Cincinnati è arrivata 26esima in punti concessi per drive ed è stata 30esima nella NFL in termini di efficienza difensiva in zona rossa, secondo ESPN Research.