I comandanti rivelano lo status di Marshon Lattimore per i playoff

I Washington Commanders avranno di nuovo un pezzo chiave in difesa per la loro partita di playoff wild card contro i Tampa Bay Buccaneers.

Il cornerback Marshon Lattimore (bicipite femorale) sta giocando, secondo il capo allenatore dei Commanders Dan Quinn, tramite Around The NFL su X.

Ciò significa che Lattimore sarà in campo per schierarsi contro il suo ex nemico della NFC South Mike Evans.

I comandanti CB Marshon Lattimore (bicipite femorale) giocheranno domenica contro i Buccaneers pic.twitter.com/GC8o9OXZdc — Intorno alla NFL (@AroundTheNFL) 10 gennaio 2025

Sarà affascinante assistere a questo gioco semplicemente perché poche persone scelgono una di queste squadre per partecipare al Super Bowl.

Entrambe le squadre hanno vinto almeno 10 partite nella stagione regolare e hanno attacchi esplosivi.

Ecco perché la difesa sarà fondamentale, soprattutto la difesa sui passaggi.

Per quanto riguarda Lattimore, ha giocato solo due partite con i Commanders da quando è stato ceduto ai New Orleans Saints a novembre.

L’ex Defensive Rookie of the Year della NFL ha totalizzato 409 contrasti combinati, 15 intercettazioni e 91 passaggi difesi nei suoi otto anni di carriera.

È uno dei migliori cornerback dell’ultimo decennio in campionato.

Ora avrà il compito di coprire Evans, che ha registrato almeno 1.000 yard in ricezione per l’undicesima stagione consecutiva.

Se riesce a fermare Evans dall’esterno, i Comandanti potrebbero avere una grande possibilità di vincere questa partita in trasferta in un ambiente ostile.

L’unica cosa certa è che Washington dovrebbe essere migliore con Lattimore in campo.

PROSSIMO: Paul Pierce nomina la “squadra più spaventosa” nei playoff NFL