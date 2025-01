I conti fanno 2 mosse nel roster prima della partita di domenica

I Buffalo Bills hanno dimostrato di meritare di essere tra i migliori contendenti al Super Bowl per l’intera stagione NFL 2024, schiacciando le squadre sulla strada verso un record di 13-3.

I Bills entrano nel match della settimana 18 contro i New England Patriots senza più nulla per cui giocare, avendo già bloccato il numero 1. 2 testa di serie nell’AFC e ospiterà almeno una partita di playoff.

Si prevede che Buffalo utilizzerà i suoi titolari contro il New England, anche se l’allenatore Sean McDermott probabilmente li ritirerà all’inizio della partita.

Josh Allen e i suoi compagni di squadra dovrebbero essere in grado di mettere a segno alcuni punti nel loro tempo limitato in campo, anche se la domanda sarà se il loro backup potrà fare abbastanza per ottenere una vittoria.

Poiché non ci sono vere e proprie poste in gioco, i Bills possono permettersi di dare ai giocatori il tempo di riposare.

Prima della partita, Buffalo ha annunciato alcune mosse nel roster.

“Ha sollevato OL Will Clapp e DE Casey Toohill dalla squadra di allenamento per la partita di domenica al New England. WR Amari Cooper è stato declassato a OUT. Non viaggerà ed è stato esonerato per una questione familiare personale,” ha scritto il PR di Buffalo Bills su X.

Clapp e Toohill potrebbero vedere il tempo una volta sorteggiati i titolari, mentre l’assenza giustificata di Cooper aprirà alcuni bersagli nel gioco di passaggio.

Non c’è molto intrigo in questo gioco, quindi la cosa più importante è che Buffalo ne esca completamente sano.

