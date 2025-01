I cowboy assumono ex allenatore Matt Eberflus come nuovo DC

Frisco, Texas-Was, considerato un corridore di spicco per questo lavoro quando Brian Schottenheimer è stato assunto come capo allenatore Dallas Cowboys, Matt Eberflus è ora coordinatore della squadra difensiva, ha annunciato la squadra martedì.

Eberflus è stato head coach Chicago Bears per quasi tre stagioni prima di essere rilasciato il 29 novembre. Nel mezzo della perdita di sei partite. Come allenatore aveva un record di 14-32, ma come coordinatore difensivo Indianapolis Colts nel 2018 al 2021 ha avuto una corsa solida.

Nella loro prima stagione, Colts è uscito dal n. 30 in punteggio e difesa complessiva al n. 10 e 11. In tre delle loro quattro stagioni, Colts aveva una difesa tra i primi 10 ed erano il doppio dei primi 10 in yard.

Editori birichini

Eberflus è stato cowboy ausiliario sotto Jason Garrett per sette stagioni. Si è unito alla squadra come allenatore del trainbacker con Rob Ryan come coordinatore difensivo, ha gestito uno schema 3-4 ed è rimasto quando Cowboys è passato a 4-3 sotto Monte Kiffin e Rod Marinelli.

Nel 2016-2017 è stato coordinatore difensivo del gioco. Anthony Spencer e Sean Lee hanno creato il loro primo per le ciotole come cowboy con Eberflus come loro allenatore.

Eberflus eredita la difesa di Mike Zimmer, che è arrivato 28 ° in cantiere (355,2) e 31. Foot e Micah Parsons. che hanno perso quattro partite con un’alta distorsione della caviglia. Corner Trvon Diggs e il linebacker DeMorvion Outshown hanno anche completato la stagione ferita con un infortunio al ginocchio.

Le loro ferite potrebbero portare alla mancanza di tempo quando inizia la stagione 2025.

Cowboys dovrebbe assumere un ex coordinatore della difesa San Francisco 49ers Nick Soresen come coordinatore speciale della squadra, ha detto ESPN. Soresen avrebbe sostituito John Fassel, che si è unito al Tennessee Titans dopo che il suo contratto era scaduto.

Sorel ha collaborato con Schottenheimer con Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars.

Schottenheimer non si reca al Senior Bowl in Alabama questa settimana, quindi può concentrarsi sul completamento del suo staff tecnico.