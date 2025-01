I cowboy lasciano Deion Sanders e altri e assumono Brian Schottenheimer come prossimo allenatore

I Dallas Cowboys stanno cercando il loro prossimo allenatore interno.

Il coordinatore offensivo Brian Schottenheimer e i Cowboys hanno raggiunto un accordo per nominarlo il prossimo allenatore di Dallas, ha annunciato venerdì la squadra.

Schottenheimer, 51 anni, ha fatto parte dello staff tecnico dei Cowboys nelle ultime tre stagioni e fungerà da coordinatore offensivo fino al 2023. Tuttavia, l’ex allenatore dei Cowboys Mike McCarthy ha gestito la linea offensiva negli ultimi due anni.

Tuttavia, l’offerta di Schottenheimer è in linea con la migliore stagione del quarterback Dak Prescott. Il quarterback dei Cowboys è arrivato secondo nella votazione MVP nel 2023, guidando la lega quell’anno verso la terza stagione consecutiva 12-5 della squadra.

Ora, il compito di Schottenheimer è aiutare Prescott a tornare a quel livello migliorando il resto del roster dei Cowboys dopo una deludente stagione 7-10 nel 2024. Prescott, che compirà 32 anni nel 2025 dal 2024 dopo aver subito un intervento chirurgico per un ictus che ha seguito le sue difficoltà di inizio stagione.

L’infortunio di Prescott, insieme ad altri infortuni, è stato uno dei motivi principali per cui Dallas ha iniziato l’anno con un record di 3-7, ponendo sostanzialmente fine ai playoff prima del Ringraziamento. I Cowboys hanno deciso di mantenere McCarthy alla fine della stagione, ma hanno annunciato di non essere in grado di concordare un nuovo contratto il 13 gennaio, un giorno prima della scadenza del suo contratto.

La decisione dei Cowboys di cedere McCarthy li ha resi la settima squadra in questa offseason ad avere un posto vacante da capo allenatore, ma è arrivata più di una settimana dopo la fine della stagione regolare. Di conseguenza, Dallas ha perso l’opportunità di parlare presto con alcuni dei migliori candidati allenatori, come Mike Vrabel, Ben Johnson e Aaron Glenn.

Tuttavia, Dallas non ha condotto molte interviste nella ricerca del sostituto di McCarthy. L’ex capo allenatore dei Jets Robert Saleh, il coordinatore offensivo degli Eagles Kellen Moore (che in precedenza aveva giocato e allenato per i Cowboys) e il capo allenatore associato dei Seahawks Leslie Frazier erano gli unici tre candidati a intervistare per l’apertura.

C’erano anche alcune voci secondo cui l’allenatore del Colorado ed ex stella dei Cowboys Deion Sanders era il miglior candidato per le aperture. Nonostante l’interesse reciproco, Sanders non ha mai fatto un colloquio formale per il lavoro. Jones ha anche parlato in modo informale con l’ex allenatore dei Seahawks Pete Carroll.

Schottenheimer non è mai stato capo allenatore prima, ma porta con sé quasi tre decenni di esperienza come assistente allenatore offensivo. Ha servito come coordinatore offensivo per alcune altre squadre prima di unirsi ai Cowboys nel 2022, ricoprendo quel ruolo con i Jets (2006-11), Rams (2012-14) e Seahawks (2018-20).

Schottenheimer è anche il figlio dell’ex allenatore della NFL Marty Schottenheimer. L’anziano Schottenheimer è stato l’allenatore di quattro squadre che hanno registrato il nono maggior numero di vittorie (205) da parte di un allenatore nella storia della NFL.

Vuoi ricevere fantastiche storie nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata.