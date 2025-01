I cowboy mostrano interesse per l’ex allenatore dei Jets

Il mandato di Robert Saleh con i New York Jets lasciava molto a desiderare.

La squadra aveva una delle migliori difese della partita, ma è sempre stata un buon quarterback lontano dai playoff.

Sorprendentemente, nemmeno prendere Aaron Rodgers gli è bastato per cambiare le cose.

Alla fine, il proprietario della squadra Woody Johnson perse la pazienza e lo lasciò andare a metà stagione.

Ora potrebbe avere un’altra opportunità per essere il personaggio principale.

Secondo un rapporto di Ian Rapoport di NFL Network, i Dallas Cowboys lo intervisteranno per la loro apertura da capo allenatore.

IL #Cowboy sono interessati e si prevede che intervisteranno fhv #Jet l’allenatore Robert Saleh per la posizione vacante di capo allenatore, ha detto la fonte. Sarebbe la loro prima richiesta conosciuta. — Ian Rapoport (@RapSheet) 15 gennaio 2025

A quanto pare, sarà la loro prima intervista conosciuta finora.

I Cowboys non sono riusciti a concordare un prolungamento del contratto con Mike McCarthy.

Ora ascolterà altre offerte e coglierà un’opportunità altrove.

Ci sono state segnalazioni e voci secondo cui i Cowboys vogliono che anche Deion Sanders lasci il Colorado per diventare il loro prossimo allenatore.

Ma come ha commentato Rapoport, non ci sono stati colloqui formali al riguardo.

Saleh ha fatto un ottimo lavoro come coordinatore difensivo in passato.

Potrebbe essere proprio ciò di cui i Cowboys hanno bisogno per sistemare la loro difesa in corsa perennemente in difficoltà.

La difesa, un tempo eccezionale, dei Jets è crollata quasi immediatamente dopo la sua espulsione.

Ma a giudicare dal suo curriculum, è difficile sostenere che dovrebbe essere l’unica persona intervistata dai Cowboys.

Molto probabilmente sentiremo aggiornamenti sul processo e non dovrebbero mancare i candidati attualmente presi in considerazione da Jerry Jones.

