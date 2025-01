I cowboy negano ai Bears il permesso di intervistare McCarthy, dice la fonte

I Dallas Cowboys hanno rifiutato di permettere ai Chicago Bears di intervistare l’allenatore Mike McCarthy, ha detto martedì una fonte ad Adam Schefter di ESPN.

Diverse fonti hanno detto lunedì che i Bears hanno chiesto il permesso di parlare con McCarthy del loro posto vacante da capo allenatore.

Tuttavia, i Bears intervisteranno Pete Carroll, 73 anni, per il lavoro giovedì, hanno detto fonti a Dan Graziano e Jeremy Fowler di ESPN. Carroll ha espresso interesse per il lavoro e vorrebbe tornare in disparte nel 2025, hanno detto fonti a Schefter il mese scorso.

I Bears hanno anche richiesto un’intervista con il coordinatore offensivo dei Buffalo Bills Joe Brady, ha riferito Schefter. Si prevede inoltre che intervisteranno l’ex allenatore dei Tennessee Titans Mike Vrabel, l’allenatore ad interim dei Bears Thomas Brown, il coordinatore offensivo dei Detroit Lions Ben Johnson e il coordinatore difensivo dei Minnesota Vikings Brian Flores.

Il direttore generale dei Bears Ryan Poles, che guiderà lo staff tecnico della squadra, ha dichiarato martedì durante la conferenza stampa di fine stagione che tutte le opzioni sono sul tavolo, inclusa la considerazione di uno scambio per l’allenatore.

“Stiamo cercando una visione chiara, una mentalità di sviluppo, un’ottima gestione del gioco e ovviamente anche un piano di sviluppo del quarterback sarà una parte fondamentale di tutto questo”, ha detto Poles. “Alcuni nomi che non ti aspetti ti sorprenderanno perché stiamo andando più in profondità che mai.”

Il contratto di McCarthy scade mercoledì, ma i Cowboys hanno diritti di negoziazione esclusivi fino al 14 gennaio. Successivamente, McCarthy diventerà un coaching free agent.

Il proprietario e direttore generale dei Cowboys Jerry Jones ha continuato a lodare McCarthy dopo la sconfitta di fine stagione di domenica contro i Washington Commanders, ma non si è impegnato riguardo al futuro dell’allenatore a Dallas.

McCarthy ha detto che “assolutamente” vuole tornare a Dallas, dove è 49-35 nella stagione regolare ma solo 1-3 nei playoff. I Cowboys finirono 7–10 e persero i playoff per la prima volta dal 2020, la prima stagione di McCarthy.

A Jones è stato quindi chiesto se avrebbe permesso alla squadra di parlare con McCarthy se avesse chiesto il permesso, e ha detto di aver fatto qualcosa di simile con il running back Ezekiel Elliott, rilasciandolo nell’ultima settimana della stagione per unirsi a una squadra di playoff. .

“Non vorrei che qualcuno allenasse se non volesse essere qui”, ha detto Jones.

Jones e McCarthy si incontreranno questa settimana per parlare della direzione del franchise.

“Ho investito molto qui. E i Cowboys hanno investito molto in me”, ha detto domenica McCarthy. “E poi c’è il lato personale di tutte queste decisioni. Puntano tutte nella giusta direzione. Penso che ogni volta che investi il ​​tuo tempo, la tua energia, la tua fede, le connessioni che hai, le relazioni che sono in atto qui, la comprensione di ciò che l’organizzazione può fare e lei è disposta a farlo, questi sono tutti attributi positivi di cui tenere conto, ma sono sicuramente un costruttore, credo nello sviluppo dei giovani giocatori. Alla fine, l’importante è vincere e tu dobbiamo avere quei componenti in atto per portare questa cosa dove dovrebbe essere, penso che abbiamo qui una base molto buona.”

Le 174 vittorie di McCarthy sono le 13 nella storia della NFL. Ha allenato i Green Bay Packers dal 2006 al 2018, vincendo sei titoli NFC North e il Super Bowl XLV.

Todd Archer e Courtney Cronin di ESPN hanno contribuito a questo rapporto.