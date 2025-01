I Cubs acquisiranno il soccorritore Ryan Pressly dall’Astros, dicono le fonti

CHICAGO – I Cubs stanno finalizzando uno scambio per acquisire Ryan Pressly dagli Houston Astros, in attesa di una visita medica, hanno detto domenica fonti a Jeff Passan di ESPN.

Pressly rinuncerà alla sua clausola di non scambio per facilitare il trasferimento e Houston invierà denaro per coprire il suo stipendio di 14 milioni di dollari, hanno detto fonti.

Secondo una fonte, gli Astros riceveranno un potenziale Cubs di basso livello che non è nel roster di 40 uomini di Chicago.

Pressly, 36 anni, diventerà probabilmente il più vicino ai Cubs, ruolo che ha ricoperto con Houston dal 2021 al 2023 prima di firmare con Josh Hader un contratto a lungo termine. Il veterano destriero ha effettuato 112 parate con un’ERA di 3,27 durante i suoi 12 anni di carriera, che includono sei stagioni in Minnesota.

Pressly si unirà a un bullpen che ha effettuato 26 parate la scorsa stagione mentre i Cubs cercheranno di raggiungere i playoff nel 2025. Chicago non è nella postseason dal 2020 e negli ultimi anni ha operato senza un appuntamento fisso.

Righty Adbert Alzolay è stato inefficace la scorsa stagione prima di subire un infortunio all’avambraccio e alla fine richiedere un intervento chirurgico a Tommy John. Porter Hodge, 23 anni, ha concluso la stagione come la più vicina, ma la squadra voleva più esperienza e profondità nel retro del bullpen.

I Cubs hanno inseguito il mancino Tanner Scott prima che firmasse con i Los Angeles Dodgers lo scorso fine settimana, secondo fonti della lega. Chicago era meno interessata a chiudere più agenti liberi, accontentandosi invece di Pressly, a cui resta un anno con un accordo triennale da 42 milioni di dollari firmato prima della stagione 2023.

Pressly si unirà ai debuttanti Eli Morgan, Cody Poteet, Matt Festa, Caleb Thielbar e Rob Zastryzny nel bullpen dei Cubs.

Lo scambio probabilmente concluderà la maggior parte delle mosse invernali della squadra.