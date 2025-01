I cuccioli hanno avuto interviste commerciali con Padres sul veterano lanciatore

Da quando ha vinto le World Series nel 2016, Chicago Cubs ha fatto tre spettacoli di playoff, ma due hanno portato a essere spazzati nel round di jolly.

Cubs ha mancato la stagione post-stagione per un quarto anno anche nel 2024 dopo aver completato un record di 83-79 e il secondo posto nella National League Central.

Venendo per alcuni anni di seguito, i bambini sono andati in alta stagione con un tocco aggressivo in quanto hanno aggiunto più giocatori.

La grande acquisizione includeva il commercio per il outfielder Kyle Tucker di Houston Astros.

L’analista della MLB Jon Morosi ha recentemente riferito che i bambini hanno negoziati commerciali con San Diego Padres su un altro giocatore stellare.

“I cuccioli hanno parlato a Padres su una cessazione di Dylan con il commercio per. Jon Morosi “, ha scritto B/R Walk-off a X.

"I cuccioli hanno parlato a Padres su una cessazione di Dylan con il commercio per. Jon Morosi"

Continua è stato coinvolto nelle voci commerciali fin dall’inizio e i bambini sono l’ultima squadra che è presumibilmente coinvolta nel tentativo di acquisire la pentola iniziale.

La mano giusta ha giocato cinque stagioni per White Sox prima di andare a Padres nel 2024.

La scorsa stagione, Cease ha iniziato 33 partite ed è stato 14-11 con un ERA 3,47 e 224 colpi in 189,1 giri.

I rilanci legati le sue altezze di carriera in gioco sono iniziate e le vittorie e sono stati tre scioperi che sono stati poco dopo il suo marchio migliore.

I cuccioli potrebbero essere una squadra da vedere nel 2025 se possono ritirare un appuntamento per acquisire cessazioni.

