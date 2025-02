I dettagli mostrano perché i dollari hanno recitato per Kyle Kuzma

Milwaukee Bucks ha fatto un passo importante mercoledì mattina e ha inviato Khris Middleton a Washington Wizards in cambio di Kyle Kuzma.

Kuzma ha una stagione difficile in questo momento, quindi perché Bucks ha deciso di volerlo?

Quando scrisse ad Athletic, David Aldridge scavò nei dettagli del commercio e scoprì che si tratta di velocità di Kuzma.

“6-9 Kuzma va in una squadra di Bucks con un ordine di beccata stabilito con Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard nei ruoli chiave. Una fonte della lega ha detto all’Athletic che Bucks ha fatto ricerche approfondite a Kuzma negli ultimi giorni e che i funzionari della squadra credono che Kuzma possa aiutarli a giocare rapidamente in attacco ed essere più efficaci nella transizione ”, ha scritto Aldridge all’anno. Nbacentral.

Kuzma in media 15,2 punti, 5,8 rimbalzi e 2,5 assist per Combatti nella stagione 2024-25 e spara il 42,0 per cento dal campo e il 28,1 per cento dalla linea a tre punti.

I suoi goal in campo e le percentuali di tre punti non sono mai stati più bassi, ma Bucks lo vogliono ancora.

Questo perché pensano che alla fine possa tornare indietro da queste carriere e diventare di nuovo produttivo, e amano anche la velocità con cui si muove.

Vogliono una squadra uptempo che attraversa e giù per il campo, specialmente nella transizione.

Bucks non lo ha ottenuto da Middleton, quindi uno scambio per Kuzma ha senso per loro.

È questa l’ultima modifica che Bucks apporterà prima della scadenza di giovedì?

Alcuni fan ritengono che Kuzma non sia sufficiente per spostare davvero l’ago e Milwaukee dovrà essere più aggressivo e acquisirne un altro.

Ma questo può essere che fino all’alta stagione, nonostante ciò che i fan sperano.

