I dettagli mostrano perché Jimmy Butler di recente è stato sospeso

Jimmy Butler è stato colpito da un’altra esclusione da Miami Heat alcuni giorni fa, questa volta a causa di un comportamento distinto, tra cui i voli mancanti di mercoledì sera per Milwaukee.

L’ex giocatore Channing Frye si è aperto sul podcast “Road Trippin” e ha rivelato ciò che ha sentito parlare di questa sospensione.

“Dopo quello che ho sentito, la squadra lo stava aspettando sull’asfalto per diverse ore senza sapere dove fosse. E disse loro:” Oh, ti incontro lì “, disse Frye via Legion Hoops.