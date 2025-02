I dettagli mostrano perché Mike McCarthy ha lasciato Cowboys

Dallas Cowboys ha preso la decisione di condividere i modi con il capo allenatore Mike McCarthy in questa stagione, e ha scelto di non rinnovare il suo contratto e di promuovere il coordinatore offensivo Brian Schottenheimer per il ruolo.

I rapporti sono emersi dal campo di McCarthy che si siede nella stagione 2025 per concentrarsi sul ciclo di coaching nel 2026.

Questo non sorprende, considerando che esiste solo una posizione di trainer della testa NFL che rimane disponibile.

Ora ci sono dettagli su come e perché McCarthy e Cowboys hanno scelto di condividere i modi.

“Il contratto Lenght era una domanda. McCarthy voleva diversi anni e Jerry (Jones) non era disposto a darlo. Quindi questa è la forza trainante di tutto “, ha dichiarato Fox Sports Insider Jordan Schultz tramite il podcast di Ross Tucker.

“McCarthy voleva diversi anni e Jerry non era disposto a darlo … Sono consapevole che i cowboy di Dalla non riguardano la vittoria. Si tratta di bulbi oculari e clic. “@Schultz_report Dopo le ultime novità a Dallas: pic.twitter.com/z4kokgesno – Ross Tucker Podcast (@ROSSTuckerpod) 1 febbraio 2025

Schultz ha anche detto che pensa che i cowboy non stiano vincendo e invece si preoccupano di più di “bulbi oculari e clic”.

McCarthy ha vinto 12 partite nei tre anni consecutivi di Dalla, quindi sebbene la squadra sia costantemente a corto nei playoff ed è stata 7-10 in questa stagione, ha senza dubbio fatto abbastanza per garantire un’estensione o un’altra performance da qualche altra parte.

Quando divenne chiaro che Cowboys e McCarthy non erano una buona partita, rimase senza posto quando il ciclo del 2025 finì e non aveva altra scelta che aspettare fino al prossimo anno.

L’affermazione spaventosa secondo cui i cowboy sono interessati solo all’attenzione non è nuova, ma in tal caso, probabilmente avrebbero assunto Deion Sanders.

Schottenheimer non era un affitto appariscente ed è relativamente insolito per una squadra promuovere un coordinatore per il capo allenatore.

Sarà interessante vedere se i Cowboys hanno preso la decisione giusta e dove McCarthy finirà la prossima volta.

