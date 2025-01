I dettagli vengono visualizzati sui re, i colloqui commerciali di De’aaron Fox

L’intero mondo della NBA ha ronzato quando è stato annunciato che Sacramento Kings era aperto ai negoziati commerciali attorno al loro giocatore di stella, De’aaron Fox.

La maggior parte delle persone ha pensato che ciò accadesse perché Fox aveva chiesto di spostarsi dai re.

Ma risulta essere il caso.

Secondo Jake Fischer, i re erano quelli che per la prima volta vennero a Fox e alla sua leadership per metterlo nel mercato commerciale.

“Sono i re, secondo i produttori di campionato che per la prima volta si sono avvicinati alla rappresentazione sportiva di Klutch di De’aaron Fox per mettere la guardia All-Star sul mercato commerciale con effetto immediato. Sacramento ha inviato parole ad alcune squadre interessate già la scorsa settimana che era aperto a tali aperture. È l’interruttore lanciato a Sactown ”, ha scritto Fischer tramite Nbacentrale.

Questa rivelazione da Fischer offre ai fan di Kings più approfondimenti sulle condizioni della squadra.

I Re e la Fox hanno avuto una relazione travagliata di recente, soprattutto perché non sono stati in grado di far uscire un’estensione del contratto e tenerlo a lungo termine Sacramento.

Forse sentono che ora preferirebbero scambiarlo piuttosto che trattare i negoziati contrattuali che potrebbero non andare mai da nessuna parte in seguito.

Secondo altri rapporti, Fox è ansioso di giocare per San Antonio Spurs e firmerà volentieri un’estensione con questa squadra.

Quindi, anche se non era lui a portare uno scambio, è decisamente d’accordo e pronto per i prossimi passi.

Alcune persone ritengono che i re stiano prendendo la decisione sbagliata qui, e questo può danneggiare gravemente la squadra dopo alcune stagioni promettenti.

Ma sembra che il front office abbia compreso la situazione con Fox, potrebbe prevedere il futuro e voleva essere un ostacolo per iniziare un nuovo capitolo.

