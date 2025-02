I dettagli vengono visualizzati sui requisiti del contratto di Matthew Staffford

Il futuro del veterano -Quarto Matthew Stafford con Los Angeles Rams è in aria in questo momento.

Ci sono molte voci secondo cui è infelice e vuole essere scambiato, e in effetti Rams ha dato il permesso al suo agente di parlare con altre squadre di un potenziale commercio.

Stafford, 37 anni, rimane un giocatore efficace e apparentemente sta pesando per un nuovo contratto che gli pagherebbe più denaro rispetto alla maggior parte degli altri luoghi di chiamata di segnale sulla NFL.

Per Peter Schrager è l’importo in dollari Stafford in mente oltre $ 50 milioni all’anno.

Appena in: #Rams QB Matthew Stafford sembra essere pagato oltre $ 50 milioni all’anno con un nuovo contratto, all’anno. @Pschrags pic.twitter.com/sl7jyd24nm – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 24 febbraio 2025

Stafford si è lanciato per 3.762 yard e 20 touchdown nel 2024 e, sebbene solidi, non assomigliano esattamente al numero di un QB per guadagnare il miglior dollaro.

A questo punto della sua carriera, ci sono buone probabilità che la sua produzione cada in modo significativo e se non accetterà un’offerta di contratto ragionevole, potrebbe essere nel miglior interesse di Ramsen lasciarlo andare.

Rams ha riempito la loro lista preparando bene gli ultimi anni e, di conseguenza, hanno vinto 10 partite e giocato a playoff nelle ultime due stagioni.

Ultimamente, ci sono state voci secondo cui Aaron Rodgers, il 41enne Future Hall of Fame quarterback, è molto aperto a unirsi a Rams se passano da Stafford e se Rodgers si dirige a Los Angeles, potrebbe diventare con Davante Adams, il Veterano destinatario di sei volte a livello di Pro Bowl che ha trascorso gran parte della sua carriera con Rodgers.

