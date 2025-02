I dettagli vengono visualizzati sul prezzo che richiede Bulls per Lonzo Ball

Chicago Bulls ha fatto un altro passo verso la loro ricostruzione troppo a lungo.

La spedizione di Zach Lavine a Sacramento Kings ha ricevuto il suo enorme stipendio dai loro libri e sono riusciti a recuperare il loro primo round.

Forse avrebbero potuto e avrebbero dovuto avere un valore migliore per la valanga che ha avuto una stagione eccellente, ma i tori lo prendono.

Ora potrebbero cercare di passare da un altro veterano.

Secondo un rapporto di Evan Sidery di Forbes, stanno cercando di convincere qualcuno a recitare per Lonzo Ball.

Lonzo Ball, Ben Simmons e Bojan Bogdanovic sono i migliori candidati al buyout quest’anno. I tori sono palle per lo shopping di fronte alla scadenza commerciale in cambio del secondo round di capitale. pic.twitter.com/dpf3evx94k – Evan Sideery (@esidery) 3 febbraio 2025

Secondo quanto riferito, cercano di ottenere alcune scelte nel secondo round in cambio del prodotto UCLA.

Ball ha perso più di due anni di basket con un infortunio al ginocchio di Bisarr.

Ha aumentato i suoi minuti e se rimane in salute, potrebbe essere un enorme impulso per qualsiasi squadra in scala di campionato.

Forse un altro giro di scelte per lui non è di grande valore, ma data la sua lunga e inquietante storia di infortuni, le squadre possono essere titubanti a pagare un prezzo importante per i suoi servizi e fa anche molti soldi.

Sidery nota che se i tori non lo recitano, si troverà con Ben Simmons e Bojan Bogdanovic come uno dei migliori candidati al buyout in campionato in questo momento.

La visione straordinaria di Ball e le abilità di passaggio sono una grande risorsa, e sebbene sia stato lontano dal gioco per molto tempo, rimane un forte difensore e rimbalzo.

Può anche allungare il pavimento con le sue riprese e diverse squadre devono essere interessate ai suoi servizi.

