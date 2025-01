I dettagli vengono visualizzati sul prezzo che richiede Kings per De’aaron Fox

Sacramento Kings ha migliorato molto da quando Doug Christie ha preso le redini della squadra.

Mentre Mike Brown aveva fatto per lo più un buon lavoro, i risultati sul campo hanno dimostrato che la squadra aveva bisogno di un po ‘di frullato.

Tuttavia, non è bastato a convincere De’aaron Fox a rimanere lì a lungo termine.

Il prodotto del Kentucky non ha firmato un’estensione del contratto e sembra improbabile che lo faccia in questo momento.

Quindi, con la scadenza commerciale che si interrompe, i re non hanno altra scelta se non per intrattenere le offerte commerciali.

Secondo un rapporto di Sham’s Charania (tramite Real GM & NBA Central), i re non vogliono ricostruire, anche se agiscono.

"I re, finora nelle conversazioni con tutte queste squadre, hanno detto che vogliono giocatori di vittoria. Vogliono anche un progetto di capitale." – – @Shamscharania A De’aaron Fox Trade negoziati (H/T. @Ralgm ? pic.twitter.com/qxpmvnsr3n – nbacentral (@thedunkcentral) 29 gennaio 2025

Invece, vogliono capitale da bozza e giocatori che possano aiutarli a vincere ora.

Ha senso se si considera che hanno ancora altre due stelle borderline nei Sabonis e DeMar Derozan di Domanta.

I re sono bloccati tra una scogliera e un posto difficile.

Nessuna delle loro stelle sarebbe una 1A in una squadra di campionato, il che potrebbe spiegare perché hanno lottato per saltare da qualcuno e diventare un endgame perenne.

Tuttavia, non sono nemmeno abbastanza cattivi da far esplodere le cose.

Fox non è ancora diventato la superstar che sembrava essere pronto per essere un giorno, e potrebbe non accadere a questo punto.

Quindi sarebbe ancora un enorme aggiornamento sul punto di guardia per più squadre.

Se una di queste squadre bisognose avrà le risorse necessarie per riportarlo indietro.

I postli si presentano sul premio per richiedere Kings per De’aaron Fox è apparso per la prima volta sul cordone freddo.





Fonte