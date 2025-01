I Dolphins giocheranno la prima partita della NFL la prossima stagione in Spagna, in casa del Real Madrid

I Miami Dolphins giocheranno la prima partita della stagione regolare della NFL in Spagna quando il Real Madrid ospiterà la partita della prossima stagione nell’iconico stadio Bernabéu, ha annunciato venerdì la lega.

I Dolphins sono la “squadra di casa” designata presso la sede di Madrid, che presenta un campo da calcio che si ritrae per creare un campo che può essere utilizzato per giocare a football americano. La sua capacità è di poco più di 78.000.

“Siamo entusiasti di giocare la prima partita della NFL in Spagna, un paese ricco di storia, tradizione e passione, con una vivace base di fan dei Dolphins”, ha affermato Tom Garfinkel, vicepresidente, presidente e direttore generale dei Dolphins.

La data della partita e l’avversario di Miami verranno annunciati questa primavera.

I Dolphins e i Chicago Bears detengono i diritti di marketing in Spagna come parte del programma Global Markets della lega, che consente alle squadre di organizzare eventi e firmare accordi commerciali in quelle località.

“Una entusiasmante prima partita in Spagna sottolinea il continuo impegno della NFL nell’espandere la propria presenza globale e nel raggiungere nuovo pubblico in tutto il mondo”, ha affermato Brett Gosper, presidente della lega per Europa e APAC.

Miami ha mancato i playoff dopo essere andata 8-9 in questa stagione.

I Dolphins sono 2-5 nelle partite giocate fuori dagli Stati Uniti e hanno perso le ultime quattro partite internazionali, la più recente a Francoforte, in Germania, nel 2023, quando hanno perso contro i Kansas City Chiefs 21-14. Miami ha giocato cinque volte a Londra e una volta a Toronto.

Il programma di Miami per il 2025 include partite casalinghe contro i suoi rivali dell’AFC East – Buffalo Bills, New England Patriots e New York Jets – così come Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers e Washington Commanders.

La NFL ha ampliato in modo aggressivo la propria presenza globale alla ricerca di nuovi fan e flussi di entrate. Una partnership con una delle squadre di calcio di maggior successo al mondo è una miniera d’oro per il brand.

“Questa partnership con la NFL porta una delle competizioni sportive più prestigiose al mondo al Santiago Bernabéu, uno stadio che ha accolto milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo per vivere incredibili esperienze sportive”, ha affermato il Direttore delle Relazioni Istituzionali del Real Madrid, Emilio Butragueño.

Situato nel cuore della capitale spagnola, il Bernabéu è uno dei principali candidati a ospitare la finale della Coppa del Mondo 2030.

A partire dalla stagione 2025, la NFL può ospitare fino a otto partite di stagione regolare sponsorizzate dalla lega a livello internazionale.

Tre partite si giocheranno a Londra la prossima stagione: due al Tottenham Hotspur Stadium e una allo stadio di Wembley. I Jets e Cleveland Browns sono le squadre di casa del Tottenham; e i Jacksonville Jaguars a Wembley.

Berlino ospiterà anche una partita della stagione regolare per la prima volta e gli Indianapolis Colts saranno la squadra di casa allo Stadio Olimpico.

Lo scorso settembre, i Philadelphia Eagles hanno sconfitto i Green Bay Packers 34-29 a San Paolo, in Brasile, nella prima partita della NFL in Sud America.

Il commissario della Lega Roger Goodell aveva detto in ottobre che anche Rio de Janeiro avrebbe potuto ospitare la partita, aggiungendo che non c’erano dubbi che l’Irlanda ne avrebbe presto una.

L’anno scorso la lega aveva dichiarato che stava guardando anche all’Australia come possibile paese ospitante in futuro.

Rapporto dell’Associated Press.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata!