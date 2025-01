I falchi stanno presumibilmente cercando di andare dalla guardia veterana

Gli Atlanta Hawks sono il nono seme in Oriente con un record di 22-25 e alla ricerca di alcuni miglioramenti entro la prossima settimana.

Hanno molti giocatori potenti a cui vogliono aggrapparsi, ma sono disposti a condividere modi con più stelle.

Secondo Marc Stein, potrebbe essere il momento per Hawks di dire addio a Bogdan Bogdanovic.

“È noto da tempo che Atlanta è disposto a scambiare il veterano Clint Capela, ma la League afferma che Hawks ha iniziato a esplorare attivamente il mercato commerciale per il proprio specialista della circonferenza: Bogdan Bogdanović”, ha scritto Stein. Nbacentral.

I falchi stanno cercando di spostare Bogdan Bogdanović, PR. @ThesteInline “È noto da tempo che Atlanta è disposto a scambiare il centro dei veterani Clint Capela, ma la League afferma che Hawks ha iniziato a esplorare attivamente il mercato commerciale per la propria circonferenza … pic.twitter.com/dke43pzuym – nbacentral (@thedunkcentral) 30 gennaio 2025

Bogdanovic si è nominato una guardia forte che può segnare molto dalla panchina.

In questa stagione, Bogdanovic è in media 10,0 punti, 2,8 rimbalzi e 2,0 assist del 37,1 per cento dal pavimento.

Non produce come era solito fare, il che potrebbe essere uno dei motivi per cui gli Hawks sono pronti a andare oltre.

Ha una carriera quando si tratta dei suoi punti, percentuale a tre pointer e percentuale di target di campo totale.

Mentre poteva girare un angolo e migliorare la sua produzione, Hawks potrebbe non voler aspettare e scoprirlo.

Potrebbero ancora ottenere uno scambio decente per lui nel mercato commerciale.

Come ha notato Stein, Bogdanovic potrebbe non essere l’unico giocatore a lasciare Atlanta perché sono anche interessati a spostare Clint Capela.

Lo shopping via entrambi potrebbe dare una spinta agli Hawks, soprattutto se confezionati.

Nel migliore dei casi, il kit di abilità di Bogdanovic potrebbe essere usato da molte squadre, quindi probabilmente troverà presto una nuova casa in campionato.

