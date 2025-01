I Falcons “si sentono a loro agio” con Kirk Cousins ​​​​come QB2 nel 2025, afferma GM

FLOWERY BRANCH, GA — Gli Atlanta Falcons sono pronti ad andare avanti con uno dei quarterback di riserva più costosi nella storia della NFL, secondo il direttore generale della squadra.

I Falcons hanno messo in panchina il quarterback Kirk Cousins ​​​​nella settimana 16 dopo cinque partite con nove intercettazioni e un solo passaggio di touchdown. Il debuttante Michael Penix Jr., che avrebbe dovuto essere il quarterback del futuro, è stato inserito nel ruolo di titolare nelle ultime tre settimane della stagione e si è comportato bene anche se la squadra ha mancato i playoff con un record di 8-9.

Cousins ​​​​ha firmato un contratto quadriennale da 180 milioni di dollari con i Falcons a marzo, con essenzialmente 90 milioni di dollari garantiti nei primi due anni. Draftato ottavo assoluto ad aprile, Penix sarà il quarterback titolare dei Falcons nel 2025 e oltre.

Dove va a finire Cousins ​​​​e il suo contratto? Il direttore generale dei Falcons Terry Fontenot ha detto che la squadra è disposta a trattenerlo per un’altra stagione come numero 2 del Penix.

“Kirk è un bravo ragazzo ed è stato un grande supporto per Mike, un grande compagno di squadra, un grande supporto per tutti nell’edificio, quindi siamo molto fiduciosi di andare avanti con lui come riserva”, ha detto Fontenot alla conferenza stampa di giovedì.

Per quanto riguarda il cap hit e la messa in panchina di un quarterback che si è comportato bene da titolare per nove settimane, Fontenot ha detto che i Falcons hanno già impegnato dei soldi con Cousins ​​​​per essere sui libri come la scelta numero 1.

Fontenot ha detto che dovrebbe “giocare come difensore ad alto livello per due stagioni”.

“La nostra comprensione è che ciò non è accaduto”, ha detto Fontenot. “Nessuno era contento che avesse fatto quella transizione… Quindi ora quello che succederà è che dobbiamo accelerare quel piano e inseguire Mike prima, eppure l’incarico del quarterback – l’incarico del limite – è l’ottavo posto lega.

“Questo è quello che avevamo pianificato con Kirk come titolare. Non è più un titolare, ma ci sentiamo molto a nostro agio ad andare avanti con lui come riserva.”

Fontenot ha aggiunto che Cousins ​​​​era in buona salute e il suo forte calo delle prestazioni non aveva nulla a che fare con il suo ritorno da uno strappo d’Achille nel 2023.

Adam Schefter di ESPN ha riferito il mese scorso che la lega si aspettava che i Falcons tagliassero Cousins ​​​​entro il 17 marzo, quando a Cousins ​​​​è dovuto un bonus di 10 milioni di dollari. Fontenot ha affermato giovedì che il rapporto è infondato.

Se i Falcons rilasciassero Cousins ​​​​prima dell’inizio della stagione 2025 (12 marzo), riceverebbero 65 milioni di dollari in denaro morto, provenienti dal suo stipendio base completamente garantito di 27,5 milioni di dollari e 37,5 milioni di dollari dalla restante quota del Roster Management System. . Se lo facessero con un’etichetta successiva al 1° giugno, i soldi morti verrebbero distribuiti nelle stagioni 2025 e 2026: 40 milioni di dollari nel 2025 e 25 milioni di dollari nel 2026.

I commenti di Fontenot potrebbero essere interpretati come presagi di un potenziale scambio. Cousins ​​​​ha una clausola di divieto di scambio. Se Atlanta dovesse scambiarlo, la squadra sarebbe in difficoltà per i restanti 37,5 milioni di dollari, mentre il suo stipendio base completamente garantito di 27,5 milioni di dollari passerebbe alla sua nuova squadra. È anche probabile che Atlanta dovrebbe consumare circa 27,5 milioni di dollari in termini di cap come parte dello scambio.

Per quanto riguarda un potenziale scambio di Cousins, Fontenot ha detto: “Prenderemo queste cose come vengono”.

“Tutti dovrebbero essere bravi, dal suo gruppo, ai suoi sostenitori, (l’agente di Cousins) Mike McCartney, Kirk Cousins, noi, l’altra squadra”, ha detto Fontenot. “Ci sono molti livelli e li prenderemo così come vengono.

McCartney non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di ESPN giovedì.

Fontenot ha detto di non voler rivelare le conversazioni che lui e il team hanno avuto con Cousins ​​​​sul fatto di essere il backup di Penix nel 2025.

“Avremo queste discussioni in privato mentre andiamo avanti, ma voglio chiarire che siamo molto a nostro agio con (Cousins) come backup”, ha detto Fontenot.