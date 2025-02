I fan celebrano il giorno speciale per Michael Jordan lunedì

Sono passati decenni dall’ultima volta che abbiamo visto Michael Jordan suonare nell’NBA.

Tuttavia, rimane lo standard della grandezza non solo nel basket ma nello sport nel suo insieme.

Con questo in mente, innumerevoli fan hanno portato a X per augurargli un felice 62 anni.

Unisciti a noi per augurare un felice 62 anni a 14x #Nbaallstar6x nba -master, 6x #Nbafinals MVP, 5x NBA MVP e membro del team di anniversario a 75 anni, Michael Jordan! #Nbabey pic.twitter.com/f7ij8qjgze – NBA History (@nbahisty) 17 febbraio 2025

Il più grande giocatore di basket per tutto il tempo. Ricordalo. Meglio di LeBron tutto il tempo. – Matreed22 (@Mattfrisby27399) 17 febbraio 2025

Amico, MJ ha davvero messo la barra per grandezza. Nessuno lo ha fatto come lui! 🐐 Buon compleanno, capra! – Risultati e statistiche (@Scoresand_stats) 17 febbraio 2025

Buon compleanno alla capra – Prizenpicks (@prizpicks) 17 febbraio 2025

Buon compleanno alla leggenda 🎊 Augurargli molti altri anni sani 🎊 -Ilir … (illa -er) (@ilir_cerimi) 17 febbraio 2025

La capra non è senza tempo, sembrava solo così. Buon compleanno, Michael Jordan! – John Thurman (@John_Thurman_1) 17 febbraio 2025

La Giordania ha dominato la lega come nessun altro.

Ovviamente, Wilt Chamberlain era il giocatore più impressionante fisicamente, ma non ha vinto molti campionati.

Bill Russell ha vinto 11 anelli in 13 stagioni, ma lo ha fatto in una lega diluita senza molta competizione filo-calibro.

Jordan è andato un perfetto 6-6 nella finale della NBA e ha vinto due tre torba.

Ha il record per la media più alta per gioco nonostante non abbia quasi preso tre puntatori e ha dieci titoli di punteggio e un premio difensivo dell’anno.

Non è necessario dire che non lo rende necessariamente il più grande del tempo, ma sicuramente lo mette in cima alla lista.

È responsabile di portare l’NBA nel luogo in cui è oggi e non abbiamo visto molti atleti con un’influenza così mondiale e fandom nella storia umana.

Anche altre celebrità sono navigate per incontrare il leggendario n. 23.

Ecco per molti altri anni.

Fortunatamente per i giocatori di pallacanestro speranzosi che cercano di dominare, non ci sarà mai un altro Michael Jeffrey Jordan.

