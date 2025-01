I fan degli Heat hanno creato un murale di Jimmy Butler definendolo un “Quitter”

Il mandato di Jimmy Butler con i Miami Heat sta diventando aspro poiché le due parti si sono rivolte ai media per spararsi a vicenda.

Si diceva che Butler volesse lasciare Miami, e recentemente ha reso pubblici i suoi desideri, dicendo che aveva perso la passione per il gioco e aveva bisogno di un cambio di scenario.

Pat Riley solo poche settimane fa ha negato che la squadra stesse scambiando Butler, ma ora è costretto a esplorare accordi dopo che l’ala stellare ha fatto saltare ogni riconciliazione.

Diverse squadre, tra cui San Antonio Spurs e Denver Nuggets, stanno già chiedendo informazioni su Butler, anche se uno scambio non sembra essere imminente.

Nel frattempo, i fan degli Heat hanno già iniziato a prendersela con Butler per le sue parole e azioni.

Recentemente, un murale di Butler in città è stato modificato per riflettere i pensieri dei fan su di lui, tramite NBACentral.

“I fan del calore si stanno rivoltando contro Jimmy Butler. Hanno fatto un murale definendolo uno che si arrende.”

I fan degli Heat si rivoltano contro Jimmy Butler 😳 Hanno realizzato un murale definendolo uno che molla (🎥 @HeatCulture13) pic.twitter.com/wvIbbVRcVc — NBACentral (@TheDunkCentral) 5 gennaio 2025

Sul murale, qualcuno ha aggiunto un adesivo sulla maglia di Butler con la scritta “Carance trade!” mentre un altro lo mostra mentre indossa una fascia con la scritta “Ho smesso”.

Queste sono alcune modifiche dure al murale, anche se è difficile incolpare i fan per come si sentono, dato il modo in cui Butler ha operato nell’ultimo mese.

Anche se parte del suo scarso gioco può essere attribuito a infortuni e salute, è chiaro che sembra controllato anche in campo.

I giorni di Butler con la maglia di Miami sono finiti e sarà interessante vedere dove approderà.

