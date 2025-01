I fan degli Yankees che hanno interferito con le World Series di Mookie Betts rischiano una sospensione a tempo indeterminato

La Major League Baseball ha emesso squalifica a vita due tifosi dei New York Yankees che hanno interferito con l’outfielder dei Los Angeles Dodgers Mookie Betts in Gara 4 delle World Series lo scorso ottobre.

Il duo è stato bandito a tempo indeterminato da tutti gli stadi e le strutture della MLB dopo aver afferrato il polso di Betts e strappato la palla dalle sue mani mentre andava a sbattere contro il muro del campo destro allo Yankees Stadium sulla palla al volo errante di Gleyber Torres.

Sono stati immediatamente espulsi dallo stadio dopo l’incidente alla fine del primo inning della vittoria per 11-4 di New York, e in seguito i loro biglietti per Gara 5 sono stati revocati.

Secondo MLB.comsono stati informati della sospensione questa settimana in una lettera che in parte recitava: “Hai seguito la partita afferrando intenzionalmente e con la forza un giocatore. La tua condotta ha posto un serio rischio per la salute e la sicurezza del giocatore ed è andata ben oltre il comportamento accettabile dei tifosi”, ha affermato la Major League. Il baseball (“MLB”) ti bandisce a tempo indeterminato da tutte le MLB, agli stadi, agli uffici e ad altre strutture è vietato partecipare a eventi sponsorizzati o correlati alla MLB per il momento.”

Il rapporto afferma inoltre che saranno allontanati dai locali e arrestati per violazione di domicilio se violeranno quest’ultima punizione.

La coppia ha assistito alla partita dopo aver ricevuto posti in prima fila da un titolare di abbonamento anonimo che occupava il posto dal 1990 e non era presente alla partita. Può conservare il suo biglietto.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata.)